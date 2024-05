Su Disney Plus Marvel in realtà aumentata per Apple Vision Pro

Marvel Studios e ILM Immersive hanno annunciato un nuovo contenuto pensato per la realtà mista e, soprattutto, Apple Vision Pro: le due compagnie hanno svelato “What If…? – An Immersive Story”, un episodio speciale che rappresenta il primo contenuto originale interattivo di Disney Plus. Questa novità è destinata esclusivamente al visore VR di Apple, e promette di offrire un’esperienza unica che combina AR e VR. L’episodio, della durata di un’ora, si basa sulla serie “What If…?” di Marvel disponibile su Disney Plus.

Marvel ha rivelato che il contenuto sarà fortemente interattivo, e lo spettatore sarà chiamato ad apprendere le arti mistiche di Dottor Strange, e avrà il compito di sfruttare il potere delle Pietre dell’Infinito. Una delle scene mostrate dalla nuova serie immersiva cattura una persona mentre tiene una Pietra dell’Infinito verde, con una mano tesa che cerca di afferrarla dal primo piano, suggerendo una dinamica di gioco intrigante e visivamente stimolante.

La serie “What If…?” è stata finora ben ricevuta dai fan, e c’è la speranza che questo nuovo formato offra qualcosa di più delle semplici esperienze immersive interattive viste ad esempio su Netflix, le quali spesso possono risultare ripetitive. Anche se l’esito rimane incerto, il fatto che la piattaforma abbia bisogno di contenuti nuovi è indiscutibile: Vision Pro, dopo un periodo di lancio nel quale non si parlava d’altro, è rimasto sullo sfondo negli ultimi mesi, in attesa di un lancio globale (per ora è disponibile solo negli States) che ancora non è stato annunciato dalla Mela.