PRG retail group, Alberto Rivolta nuovo ceo

(Adnkronos) – Sarà Alberto Rivolta il nuovo ceo di PRG retail group, il primo Kids&Family Hub italiano con una forte presenza internazionale, noto per i brand Prénatal, Toys Center, Bimbostore, FAO Schwarz. Così ha stabilito il Consiglio di Amministrazione della Società che, nel ratificare la nuova governance del Gruppo, ha altresì nominato Amedeo Giustini executive vice president e Luca Di Giacomo Presidente del cda.

Sotto la guida di Rivolta – già ceo di Prénatal spa da fine 2022 e precedentemente coo del Gruppo Feltrinelli e AD del polo Media e Retail di Feltrinelli – PRG retail group proseguirà nel suo percorso di rafforzamento della leadership in Italia e di sviluppo nei mercati strategici, potendo garantire a business partner e stakeholder istituzionali solidità ed esperienza, capacità di innovazione e di sviluppo di nuovi progetti.

“In un momento di grande evoluzione per il mercato del giocattolo, dell’infanzia e del fashion per bambini, abbiamo la volontà di continuare a giocare da protagonisti sia in Italia, dove ricopriamo il ruolo di leader, sia nei Paesi in fase di crescita o dove già vantiamo una presenza importante. Per raggiungere questi obiettivi ci concentreremo sullo sviluppo di nuovi formati retail e sulla produzione di prodotti innovativi, sostenibili e di qualità, su un dialogo sempre più integrato con il cliente, anche grazie alla valorizzazione della nostra presenza digitale, con focus su azioni di semplificazione e volte alla generazione di valore, valutando alleanze con Partner industriali che condividano i nostri valori e l’obiettivo di soddisfare consumatori alla ricerca di qualità, competenza e sicurezza”. commenta Alberto Rivolta. “Ringrazio gli azionisti per la fiducia che mi hanno concesso e il mio predecessore Amedeo Giustini, che nel nuovo ruolo di vice presidente esecutivo sarà per me garanzia di continuità, competenza di industry ed esperienza, specie nelle relazioni sul territorio, con le nostre controllate estere e con i principali player del nostro settore”. Tra le ulteriori priorità del Gruppo, l’impegno sociale negli ambiti della sostenibilità e in progetti di welfare, come testimonia il recente progetto realizzato ‘Generazione G’, con l’obiettivo di generare un impatto positivo su bambini, famiglie e collettività.

