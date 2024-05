La “May: Bye Fiesta” di Pallavolo Padova

Nella giornata di ieri, mercoledì 8 maggio, si è tenuta la “May: Bye Fiesta”, la serata di Pallavolo Padova per festeggiare la stagione di SuperLega appena conclusa, che ha visto la formazione guidata da coach Cuttini raggiungere il traguardo salvezza con tre giornate di anticipo. L’evento, che ha avuto luogo al locale Caffeine di Via Roma a Padova, ha visto la partecipazione dei partner bianconeri e delle istituzioni della città. Presenti all’appuntamento anche alcuni giocatori della prima squadra, assieme allo staff tecnico.

Durante la serata sono intervenuti il Presidente di Pallavolo Padova Giancarlo Bettio e il Past President Fabio Cremonese, coach Jacopo Cuttini, fresco di rinnovo contrattuale per la stagione ventura, oltre all’Assessore allo Sport del Comune di Padova Diego Bonavina. Nel corso dei vari interventi è stato sottolineato l’importante ruolo svolto, all’interno del contesto padovano e regionale, da parte della società bianconera, considerata, da più parti, una vera e propria famiglia, dentro e fuori al campo, e una realtà sportiva capace di crescere e consolidarsi anno dopo anno.

Al termine degli interventi, in un clima informale e disteso, è stato lasciato spazio all’aperitivo, nella cornice del locale Caffeine, partner bianconero.

“Siamo lieti di confermare il rinnovo di Cuttini, che rappresenta un passo importante per dare continuità al lavoro svolto e ai risultati ottenuti. – ha dichiarato nel corso della serata il Presidente Giancarlo Bettio – Il nostro obiettivo è compiere un altro passo in avanti nel migliorare la squadra, come è sempre successo negli ultimi tre anni. Pallavolo Padova rappresenta la nostra città e la provincia nel campionato di pallavolo più competitivo al mondo, e questo deve essere motivo d’orgoglio per tutti noi. Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi che ci hanno seguito con grande partecipazione e già non vediamo l’ora di ritrovarci alla Kioene Arena”.

“Quando parlo di Pallavolo Padova, sento sia l’orgoglio che la responsabilità di rappresentare una comunità così grande. – le parole del Past President Fabio Cremonese – Siamo una famiglia di 150 giovani atlete e atleti dell’Accademia Kioene Padova, e contiamo su 105 aziende partner del nostro territorio che sostengono il nostro progetto sportivo. Continuiamo ad essere un modello unico in Italia: qui non esiste un proprietario, ma siamo veramente espressione del territorio e della sua imprenditoria. Possiamo contare sul sostegno da parte di un’amministrazione comunale a noi vicina e con la quale collaboriamo attivamente. Sono davvero fiero di quanto abbiamo realizzato e entusiasta del futuro che ci attende, continuando a lavorare insieme per il bene dello sport e della nostra città”.

L’Assessore allo Sport del Comune di Padova, Diego Bonavina, ha infine evidenziato il legame essenziale tra la società bianconera e la città, elogiando Pallavolo Padova come esempio tangibile di imprenditoria diffusa nel promuovere l’importanza dello sport nel contesto locale e veneto, insieme ai valori positivi che esso porta con sé.

Giacomo Gobbato

Ufficio Stampa Pallavolo Padova

(Pallavolo Padova)