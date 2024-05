Knicks sul 2-0 nella serie di semifinale Est con i Pacers

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – New York Knicks sul 2-0 nella serie di semifinale play-off della Eastern Conference contro Indiana Pacers. Di fronte ai quasi 20mila spettatori del Madison Square Garden, la franchigia della ‘Big Applè si è infatti imposta in gara-2 per 130-121 nonostante i 34 punti, tra gli ospiti, di Haliburton, top-scorer della serata; tra i padroni di casa, 29 di Brunson e 28 di Anunoby e DiVincenzo. Proprio Brunson (che però riesce a rientrare in campo) e Anunoby si infortunano. La serie si trasferisce ora a Indianapolis per gara-3. L’altra semifinale, a Est, vede i Boston Celtics avanti 1-0 contro i Cleveland Cavaliers.

