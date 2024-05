Hatsune Miku arriva nell’universo di Magic: The Gathering

Il 2024 segna l’inizio di una collaborazione straordinaria tra Magic: The Gathering e la superstar digitale Hatsune Miku. Questa unione tra la cultura pop giapponese e il gioco di carte collezionabili più famoso al mondo nasce sotto l’egida di Secret Lair, noto per le sue edizioni limitate e artisticamente ricercate.

Hatsune Miku, l’idolo virtuale che da oltre un decennio cattura il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, si immerge nell’universo di Magic: The Gathering attraverso quattro uscite speciali nel corso dell’anno, dedicate alle diverse stagioni. La prima uscita, denominata “Secret Lair x Hatsune Miku: Sakura Superstar“, sarà lanciata nella primavera del 2024 come parte del Spring Superdrop. Questa collezione sarà infatti disponibile per il preordine a partire già dal 13 maggio 2024, mettendo a disposizione dei fan sia versioni foil che non foil, e sarà acquistabile solo attraverso il sito ufficiale di Secret Lair.

Le carte della collezione speciale Sakura Superstar saranno impreziosite da opere d’arte create da artisti di fama internazionale come Jehan Choo, Justyna Dura e altri, che reinterpretano eroi e incantesimi di Magic con un tocco distintamente “Miku”. Le carte speciali includeranno versioni uniche di classici del gioco, come “Azusa, Lost but Seeking” rielaborata come “Miku, Lost but Singing”, e “Feather, the Redeemed” in “Miku, the Renowned”, creando un ponte tra il mondo di Magic e quello della musica e della cultura digitale giapponese.

Mark Heggen, Vice President of Collectibles di Wizards of the Coast, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione: “Secret Lair ci permette di esplorare nuovi orizzonti creativi, mescolando l’amore dei fan per Magic con icone della cultura pop globale come Hatsune Miku. Questo è solo l’inizio di una serie di uscite che speriamo affascineranno i giocatori e i collezionisti di tutto il mondo.”

Due mondi estremamente popolari, Magic: The Gathering, da 30 anni, intrattiene più di 50 milioni di fan attraverso il gioco di carte collezionabili da tavolo, il gioco digitale Magic: The Gathering Arena, un romanzo (bestseller del New York Times) e una serie di fumetti acclamata dalla critica. Hatsune Miku è un fenomeno globale e sociale che sembra andare oltre la definizione di “cantante virtuale“. Miku, generata da Crypton Future Media nel lontano 2007, ha utilizzato per prima il software Vocaloid2, sintetizzando la voce da campioni vocali della doppiatrice giapponese Saki Fujita.

Ecco un esempio di uno dei più grandi successi di Hatsune Miku, Senbonzakura

[embedded content]

Il suo poter essere programmata con nuove canzoni e stili ha permesso ai fan di partecipare direttamente alla creazione di contenuti, rendendo Miku una piattaforma creativa aperta e collaborativa, come da lei stesso suggerito in una delle canzoni più apprezzate “Tell your world”. Facilmente riconoscibile per i suoi lunghi capelli turchesi e il suo abito futuristico, Hatsune Miku ha influenzato vari settori, dall’industria discografica alla pubblicità, passando per videogiochi e persino concerti dal vivo, dove si esibisce come un ologramma tridimensionale, diventando in breve un’icona culturale che incarna il fenomeno dei “otaku” e della cultura pop giapponese a livello internazionale.