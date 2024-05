In occasione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla cerimonia di commemorazione che si terrà giovedì 9 maggio alle ore 11:00 in via Giulio Alessio.

Dopo la deposizione di una corona di alloro presso la statua commemorativa dedicata ad Aldo Moro e agli uomini della sua scorta, seguoranno gli interventi del sindaco di Padova e del prefetto di Padova.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)