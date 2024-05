Sono in vendita presso la segreteria del Petrarca Rugby i biglietti per la partita di Play Off Rovigo v Petrarca di domenica 12 maggio con inizio alle ore 17:00.

I posti sono nella tribuna ovest.

La vendita è prevista fino a mercoledì 8 maggio, nei seguenti giorni ed orari: martedì 7 maggio: 9.00 – 12.30 e 15.30 – 19.00

mercoledì 8 maggio: 9.00 – 12.30 e 15.30 – 19.00

I prezzi dei biglietti sono:

Intero: 22 euro

12-18 anni: 10 euro

Under 12: gratuito (registrando la presenza)

(Petrarca Rugby)