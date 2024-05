Este: Ritorna domenica 12 maggio Bimbimbici

Home Notizie Ritorna domenica 12 maggio Bimbimbici

Ritorna domenica 12 maggio Bimbimbici, la festosa pedalata dedicata ai bambini delle scuole dell’obbligo accompagnati dai loro genitori e nonni, per le vie, piste e percorsi ciclabili e aree naturalistiche, ideata da FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e organizzata dal Comune.

L’evento è una vera e propria occasione di festa e il “popolo” di Bimbimbici è costituito dalle persone (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere rispettando l’ambiente.

Con questo evento si desidera fare riflettere sull’importanza del clima, dell’ambiente, dell’importanza delle piste ciclabili, che aumentano la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone, perché la bicicletta non è un mezzo qualunque ma può vantare molti superpoteri, perché non inquina l’aria, non fa rumore, non occupa tutto lo spazio delle auto e rende le persone più felici e allegre.

Il ritrovo per la pedala è previsto per le ore 9:30 presso la Piazza Maggiore; il corteo in sella alle biciclette, accompagnato dall’Assessore alla Transizione Ecologica, proseguirà, utilizzando le piste ciclabili ove possibile, e raggiungerà l‘area naturalistica “Restara”, proseguendo su via Riva di Fiume e raggiungere la Rocca di Ponte della Torre, secondo il percorso dettagliato della planimetria allegata, e raggiungere successivamente la Piazza Maggiore, in tutta sicurezza, anche con la partecipazione del personale del Comando di Polizia Locale.

A seguire saranno consegnati dei simpatici gadget, offerti dal Comune e dalla Sesa S.p.a., in omaggio ad ogni bimbo iscritto.

In caso di pioggia l’evento sarà riproposto a data da destinarsi.

Locandina Evento

Allegato 817.73 KB formato pdf

Scarica

Planimetria Percorso

Allegato 744.65 KB formato pdf

Scarica

(Comune di Este)