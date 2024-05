Este: ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO

Home Notizie ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO

La Società K2solar S.r.l. comunica di aver presentato in data 09/02/2024 al Ministero della transizione ecologica ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la costruzione ed esercizio di “un impianto agrivoltaico della potenza complessiva di picco pari a 36.083,52 kWp ubicato nel Comune di Este (PD) e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comune di Este, Carceri e Ospedaletto Euganeo (PD)” compreso nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2, denominato “Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10MW“.

In data 03/05/2024 il Ministero ha provveduto a pubblicare i dati progettuali sul proprio sito istituzionale al seguente link:

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10699/15935

Le osservazioni possono essere presentate nel termine di 30 giorni a partire dal 03/05/2024 con le seguenti modalità:

https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/Procedure/InvioOsservazioni

La ditta proponente è K2 Solar S.r.l., C.so Vittorio Emanuele II, 282-284 – 00186 Roma, PEC [email protected], C.F e P.IVA 16890601004

_da MISE per pubblicazione_K2S-EST-R02

Allegato 226.40 KB formato pdf

Scarica

K2S-EST-EE_elenco elaborati

Allegato 459.27 KB formato pdf

Scarica

(Comune di Este)