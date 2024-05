Este: Asilo nido “Arcobalena”: sono aperte le pre-iscrizioni

Home Notizie Asilo nido “Arcobalena”: sono aperte le pre-iscrizioni

Sono aperte le preiscrizioni all’Asilo Nido Comunale Arcobalena per l’anno 2024-2025.

La domanda, redatta a mezzo di apposito modello, deve obbligatoriamente essere trasmessa mediante invio telematico tramite il portale “Sportello telematico”, indirizzo https://sportellotelematico.comune.este.pd.it/

Per tale modalità di invio è necessaria l’autenticazione a mezzo SPID, di conseguenza il genitore iscrivente dovrà essere dotato di idonei poteri di firma.

Nel caso in cui il genitore non sia in possesso dello SPID o non riesca ad ottenerlo in tempo, l’Ufficio Asilo Nido potrà supportare il richiedente per la presentazione della richiesta, fissando un appuntamento telefonico o in presenza con l’Asilo Nido [email protected] telefono 0429 50495.

In allegato, è disponibile il bando contenente tutti gli ulteriori dettagli.

La scadenza per la presentazione delle domande è stabilita al giorno 07 GIUGNO 2023

Per informazioni: chiamare il numero 0429 50495 oppure inviare mail a [email protected]

BANDO ISCRIZIONE 2024 2025

nuova brochure ASILO NIDO ARCOBALENA

