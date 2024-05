Distretto del Commercio di Teolo e Torreglia: il progetto presentato alla Regione del Veneto

Si è tenuto venerdì 19 aprile presso Villa dei Vescovi (Torreglia) l’incontro di presentazione del progetto per il nuovo Distretto del Commercio di Teolo e Torreglia. Il progetto, curato da Confesercenti del Veneto Centrale, ha coinvolto in sala i partner provenienti dalla Camera di Commercio di Padova, dalle associazioni di categoria, dagli organismi locali, nonché molte imprese dei due territori. Sono state messe le basi operative per la buona riuscita della collaborazione, si sono identificati gli obiettivi e gli impegni condivisi da tutti gli enti coinvolti. Un traguardo che, dopo mesi di lavoro, ora attende il responso della Regione del Veneto.

Il distretto del commercio è un’area all’interno di una città o un centro urbano caratterizzata dalla concentrazione di attività commerciali, negozi, ristorazione, botteghe artiginae e attività correlate. Queste zone sono spesso organizzate in modo da offrire una varietà di servizi e prodotti, creando un ambiente dinamico e vivace per il’economia del luogo. L’attivazione di un nuovo distretto è fondamentale per incentivare lo sviluppo economico e sociale del territorio, coinvolgendo comuni, enti, associazioni e imprese.

In Veneto, sono riconosciuti 139 distretti, di cui 95 urbani e 44 territoriali, con la partecipazione di 248 comuni. I progetti pilota sono stati avviati nel 2014, con ulteriori riconoscimenti nel 2018, 2021, 2022 e 2023. Le caratteristiche principali includono la forte partnership tra i soggetti locali, la definizione del perimetro e del nome del distretto, l’elaborazione di un’immagine e di una strategia di marketing territoriale, nonché l’accesso a risorse economiche attraverso bandi regionali. L’importanza delle imprese e dei partner territoriali è cruciale per il successo e il miglioramento delle attività nell’ambito del distretto.

Il commento di Nicola Rossi, Presidente di Confesercenti del Veneto Centrale: “E’ importante continuare a sviluppare progetti territoriali nei Distretti del Commercio con azioni di riqualificazione urbana, azioni di attrazione nei centri cittadini, formazione per le imprese, promo-commercializzazione attraverso strumenti innovativi e piattaforme. Si tratta di potenziare le campagne di marketing dedicate ai negozi ed alle attività dei Distretti del Commercio volte a stimolare i consumatori ad acquistare nei negozi di vicinato. Sempre a livello comunale, è necessario attivare iniziative dedicate ai negozi sfitti andando a mappare e successivamente riattivare alcuni locali tramite incentivi concordati con i proprietari degli immobili. Segnaliamo inoltre il crescente interesse da parte delle imprese e dei cittadini anche nel riconoscimento del valore storico dei negozi di vicinato”.

Alessandra Trivellato, vicedirettore di Confesercenti del Veneto Centrale: “L’esperienza di aggregazione dei distretti del commercio, che stiamo portando avanti in molti comuni del Veneto, deve continuare seppur con formule differenti. Il ruolo che i Comuni hanno è di fondamentale importanza soprattutto nella programmazione delle attività di marketing, iniziative e promozionali del Distretto in grado di valorizzare le specificità e le eccellenze del commercio. Per quanto riguarda le imprese, sono da sempre un punto focale nel territorio, un riferimento per la comunità e rappresentano un collante importante, negozi aperti, curati, disponibili e collaborativi danno un valore aggiunto ai centri storici, portano maggiore sicurezza, danno un servizio importante ai residenti, ai turisti, ai lavoratori. Per questo Confesercenti del Veneto Centrale lavora in sinergia con le Amministrazioni locali affinché le attività commerciali della città sappiano riconoscere i cambiamenti e adeguarsi alle future trasformazioni”.

Sindaco di Teolo, Valentino Turetta: “Il Distretto del Commercio di Teolo e Torreglia è un’opportunità per chi fa il commerciante. Non possiamo negare che le imprese non siano, al giorno d’oggi, non si trovino sommerse dalla burocrazia. Chi sceglie di fare l’imprenditore in Italia deve essere determinato, ma anche avere intorno associazioni e amministrazioni che ne favoriscano la crescita. La creazione di questa dimensione commerciale per Teolo e Torreglia ha questa utilità, vuole essere il vento in poppa per tutte le imprese del territorio”.

Sindaco di Torreglia, Marco Rigato: “Noi operiamo per un “futuro sostenibile”: questa è la linea di mandato che accompagna la nostra amministrazione del 2022. Le nostre iniziative sono dunque sempre indirizzate al sostegno delle attività commerciali del paese, in primis mediante eventi e poi con la creazione di un funzionale Distretto del Commercio. La decisione di siglare il nostro impegno con il Comune di Teolo è dovuta alla nostra volontà di sostenere le imprese del territorio, nonché di favorire la nascita di una rete composta dai partner delle associazioni di categoria con le imprese del territorio. La dinamica sociale ed economica che stiamo attraversando richiede che ci sia cooperazione tra i diversi individui. Da soli non si fa niente e la parola chiave è “fare rete”. Il Distretto del Commercio favorisce la rigenerazione del tessuto urbano e del tessuto sociale della città. Le piccole imprese che vivono a Teolo e Torreglia hanno bisogno di essere sostenute e di avere all’orizzonte sempre nuove opportunità di crescita. A godere di questa iniziativa non saranno solo le attività e i commercianti, ma anche coloro che desiderano trovare in città tutto ciò di cui hanno bisogno – e qui sto pensando alle persone anziane che magari non hanno la possibilità di muoversi autonomamente. La città deve tornare ad essere il luogo del commercio, il luogo della spesa, il luogo dell’incontro e del rapporto diretto con il commerciante”.

Assessore del Comune di Teolo, Alessandro Frizzarin e Assessore del Comune di Torreglia Alberto Bettin : “Creare il Distretto del Commercio è da sempre una progettualità delle amministrazioni comunali di Teolo e Torreglia. Siamo ancora in ripresa dal duro periodo che è stato quello della pandemia e questa iniziativa nasce non solo come ulteriore risposta in favore della piena ripresa del tessuto commerciale, ma anche come stimolo alla crescita. Si tratta di un progetto ambizioso che condivideremo con la Regione del Veneto e con la Provincia di Padova, che sarà al fianco delle imprese”.

Walter Poli, delgato della Camera di Commercio di Padova: “Porto i saluti di Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova. La Camera di Commercio – la casa degli imprenditori di Padova e provincia – è a completa disposizione per sostenere questa tipologia di iniziative. Il nostro obiettivo è di unire le forze per favorire la crescita delle imprese che fanno bene al nostro territorio. La comunicazione e la relazione tra chi opera nel commercio e chi può garantire tutele e migliorie è la strategia d’azione migliore per favorire vita lunga e felice alla città e alle imprese”.

(Confesercenti Veneto Centrale)