PISA (ITALPRESS) – I vigili del fuoco di Pisa sono impegnati a Volterra per il crollo di un tratto delle mura medievali vicino alla Porta San Felice. Soccorsa una persona ferita, sono in corso operazioni per escludere la presenza di altre persone coinvolte.

foto: ufficio stampa Vigili del Fuoco

