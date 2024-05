Nei play-off Nba avanzano i Mavericks, Cavs-Magic a gara 7

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una serie del primo turno dei play-off Nba finirà con gara 7. Si tratta dell’attesa sfida fra i Cleveland Cavaliers e gli Orlando Magic. Questi ultimi nella notte italiana hanno pareggiato i conti (3-3) vincendo fra le mura amiche per 103-96. Al Kia Center Donovan Mitchell ha toccato quota 50 ma ciò non è bastato ai Cavs, piegati dai 27 punti dell’italoamericano Paolo Banchero e dai 26 del tedesco Franz Wagner. Appuntamento alle 19 italiane di domani con la decisiva gara 7 in scena alla Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland. La vincente sfiderà al prossimo turno i Boston Celtics nella seconda semifinale della Eastern Conference. Nella prima invece si sfideranno i New York Knicks e gli Indiana Pacers con gara 1 in programma il 7 maggio.

Finiti invece i primi turni della Western Conference, dove l’ultimo team a strappare il pass per le semifinali è quello dei Dallas Mavericks, che nella notte hanno vinto la serie (per 4-2) contro i Los Angeles Clippers, imponendosi davanti al proprio pubblico per 114-101. All’American Airlines Center hanno brillato le stelle di Kyrie Irving, autore di 30 punti, e di Luka Doncic, giunto a quota 28.

Per quanto riguarda la zona occidentale, quindi, si affronteranno in semifinale da un lato i Denver Nuggets e i Minnesota Timberwolves, con gara 1 in scena questa notte, e dall’altro gli Oklahoma City Thunder e i Dallas Mavericks, con prima partita in programma l’8 maggio.

– foto Ipa Agency –

