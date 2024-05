Ascolti tv, testa a testa David di Donatello e ‘Viola come il mare’

Terzo posto sul podio per ‘Quarto Grado’

Roma, 4 mag. Testa a testa nel prime time di ieri sera tra i David di Donatello che su Rai1 hanno ottenuto 2.818.000 telespettatori (share del 17,3%) e la prima puntata di ‘Viola come il mare 2’ che su Canale 5 è stata seguita da 2.899.000 telespettatori raggiungendo uno share del 16,7%. Terzo posto per Retequattro con ‘Quarto Grado’ che ha totalizzato 1.265.000, e l’8,7%.

A seguire, su Rai2 il film ‘Diabolik – Ginko all’attacco!’ ha interessato 1.133.000 telespettatori pari a uno share del 6,1%, mentre su Nove ‘Fratelli di Crozza’ ne ha conquistati 1.038.000 registrando uno share del 5,4%. Su La7 il programma ‘Propaganda Live’ è stato visto da 868.000 telespettatori (share del 5,8%) mentre su Italia 1 il film ‘Tata Matilda e il grande botto’ ha realizzato 786.000 telespettatori e uno share del 4,1%. Chiudono gli ascolti del prime time Rai 3 con il doc ‘Milva, diva per sempre’ seguito da 594.000 telespettatori (share del 3,3%) e Tv8 con MasterChef Italia 13 che è stato seguito da 418.000 telespettatori (share del 2,7%).

(Adnkronos)