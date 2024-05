Investire in immobili: Italia tra i Paesi più redditizi

In un contesto economico particolarmente incerto a causa di un serie di fattori finanziari e geopolitici, investire in immobili rimane una delle scelte più stabili, specie per coloro che desiderano un investimento nel medio-lungo termine. Ma quali sono i mercati europei dove gli investimenti immobiliari sono più redditizi? Da un recente report di Global Property, importante società di ricerca internazionale del settore immobiliare, emerge innanzitutto che investire in immobili produce un rendimento interessante, rispetto ad altre forme di investimento. Tra i Paesi europei dove investire in immobili rende maggiormente c’è anche l’Italia, che si posiziona al terzo posto, alle spalle di Lettonia e Irlanda, rispettivamente sul secondo e sul primo gradino del podio. Nel dettaglio, in Irlanda il rendimento immobiliare è del 7,85%, in Lettonia del 7,81% e in Italia del 7,67%. Oltre ai primi tre mercati, anche quello dei Paesi Bassi produce una certa attrattiva negli investitori grazie soprattutto alla particolare stabilità economica e politica.

Come viene calcolato il tasso di rendimento e cosa rappresenta? Il rendimento (yield in inglese) indica il guadagno che deriva da un investimento immobiliare in relazione al suo valore di mercato. Viena calcolato dal rapporto tra il reddito lordo generato dall’affitto di una proprietà e il suo valore di mercato. Più il rendimento è elevato, maggiore sarà la redditività dell’investimento. Sono diversi i fattori che influiscono sul rendimento, tra cui il tasso di rendimento stesso, la tendenza del mercato immobiliare locale e le prospettive per il futuro. In particolare, Global Property assegna una valutazione da una a tre stelle ai rendimenti immobiliari a lungo termine. Una valutazione che tiene conto della stabilità del mercato, delle prospettive economiche e di altri elementi che possono influire sulla redditività dell’investimento nel tempo. Investire in immobili, infatti, non significa solo quantificare il ritorno economico nel breve, ma anche analizzare le opportunità e le prospettive offerte dal mercato oggi e nel futuro. In questo senso, nell’analisi di Global Property, l’Irlanda ha avuto la massima valutazione in termini di yield, ma solo due stelle per gli investimenti a lungo termine. L’Italia, invece, ha avuto una valutazione molto buona a livello di yield e di tre stelle per gli investimenti a lungo termine, il che significa esercitare una certa attrattiva a livello di investimenti immobiliari sia in termini di rendimento immediato che di prospettive future. Per altro, tale valutazione positiva sembra andare contro corrente rispetto alla contrazione del 4% nella domanda di immobili registrata nel 2023 nel nostro Paese.

