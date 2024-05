In Nba avanzano Knicks e Pacers, ko Philadelphia e Bucks

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Al termine di una tiratissima gara 6 i New York Knicks hanno vinto sul campo dei Philadelphia 76ers, per 118-115, vincendo dunque la serie per 4-2 e ottenendo così il pass per il turno successivo dei playoff Nba. Eliminato quindi il team della Pennsylvania, che nella notte italiana, al Wells Fargo Center, ha ceduto sotto i colpi di Jalen Brunson, che ha messo a referto 41 punti e 12 assist. “Inutili”, di contro, i 39 punti messi a segno da Joel Embiid per i 76ers.

A ruota è arrivato un altro verdetto importante nella Eastern Conference: gli Indiana Pacers hanno fatto loro (per 4-2) la serie contro i Milwaukee Bucks vincendo gara 6, fra le mura amiche, per 120-98. Alla Gainbridge Fieldhouse, la squadra di Indianapolis si è imposta con Obi Toppin e T.J. McConnell sugli scudi (21 punti e 8 rimbalzi per il primo e 20 punti e 9 assist per l’altro). Fuori dai riflettori Giannis Antetokounmpo (a secco nella gara) e l’azzurro Danilo Gallinari (un punto) nei Bucks.

Bene comunque nelle fila del team di Milwaukee Damian Lillard, autore di 28 punti, Brook Lopez e Bobby Portis, entrambi giunti a quota 20. Nel prossimo turno si affronteranno proprio i Knicks e i Pacers.

Questa notte, infine, si giocheranno le gare 6 delle ultime due sfide del primo turno ancora in bilico. Per la Eastern Conference in campo gli Orlando Magic contro i Cleveland Cavaliers, con questi ultimi avanti nella serie per 3-2. Per la Western Conference, invece, i Dallas Mavericks (al momento avanti per 3-2) ospiteranno i Los Angeles Clippers.

