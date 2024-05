Este: Partecipazione dei minori con disabilità ai Centri Ricreativi Estivi 2024 – importanti novità

Home Notizie Partecipazione dei minori con disabilità ai Centri Ricreativi Estivi 2024 – importanti novità

Le famiglie residenti che avessero la necessità di richiedere un Operatore Socio Sanitario (OSS) per il proprio figlio iscritto ad un centro ricreativo estivo organizzato nel territorio del Comune di Este o nei Comuni limitrofi, devono compilare il modulo “SCHEDA ISCRIZIONE ATTIVITÀ ESTIVE ANNO 2024” in allegato e restituirlo entro il 15/05/2024 all’Ufficio Pubblica Istruzione via mail [email protected].

Sarà cura dell’Ufficio Pubblica Istruzione inviare all’UOC Disabilità e non autosufficienza dell’AULSS 6 Euganea le richieste pervenute entro il termine stabilito dall’Azienda ULSS 6 stessa (18/05/2024).

Il rispetto della tempistica indicata è condizione necessaria per l’avvio puntuale del servizio e per permettere l’organizzazione del personale di assistenza.

Per ogni minore con disabilità saranno assegnate massimo 20 ore settimanali per un massimo di 4 settimane nel periodo estivo sopra indicato. Il servizio di assistenza potrà essere garantito a partire dal 10 giugno fino al 14 agosto 2024.

Si informa, inoltre, che per la frequenza ai centri ricreativi estivi convenzionati con il Comune di Este è possibile richiedere una tariffa agevolata (maggiori info al seguente link: https://www.comune.este.pd.it/it/news/centri-ricreativi-estivi-2022-2022-05-05-2023-1676826)

