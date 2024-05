Este: Centri ricreativi estivi 2024

Home Notizie Centri ricreativi estivi 2024

Nell’ambito dei servizi a sostegno della famiglia, con la delibera di giunta n. 53 del 10 aprile 2024, l’Amministrazione intende proporre per il corrente anno iniziative in grado di dare risposte diversificate ai bisogni delle famiglie con minori durante il periodo estivo, con modalità di integrazione e raccordo sia con i servizi pubblici, sia con il privato sociale.

Al fine di supportare le famiglie residenti nel Comune di Este che intendono far partecipare i propri figli alle attività che saranno organizzate dalle Associazioni e da altri organismi presenti sul territorio, l’Amministrazione intende garantire delle tariffe agevolate suddivise per fasce ISEE.

Le rette settimanali massime previste per i centri estivi convenzionati per l’anno 2024 si attestano su 130€ per la giornata intera e 90€ per la mezza giornata. Inoltre, come lo scorso anno, rimangono confermate alcune agevolazioni tariffarie:

Fascia ISEE nucleo famigliare Tariffa settimanale senza pasto Tariffa settimanale con il pasto 1 0 – 5.000 euro Esenti Esenti 2 5.000,01 – 8.500 euro € 40 € 60 3 8.500,01 – 13.500 euro € 50 € 70 4 13.500,01 – 22.500 euro € 70 € 90 5 22.500,01 – 33.000 euro € 80 € 110 6 Oltre 33.000 euro € 90 € 130

In questo modo si riconferma la volontà di dare una risposta concreta alle esigenze delle famiglie, in particolare a quelle più numerose, e di favorire la socializzazione dei bambini e dei ragazzi anche durante il periodo estivo.

Partecipazione dei minori con disabilità ai Centri Ricreativi Estivi 2024

Per le famiglie che avessero la necessità di richiedere un Operatore Socio Sanitario (OSS) per il proprio figlio dovranno entro 15/05/2024 restituire all’Ufficio Pubblica Istruzione (mail [email protected]) il modulo “SCHEDA ISCRIZIONE ATTIVITÀ ESTIVE ANNO 2024” in allegato.

Sarà cura dell’Ufficio Pubblica Istruzione inviare all’UOC Disabilità e non autosufficienza dell’AULSS 6 Euganea le richieste pervenute entro il termine stabilito dall’Azienda ULSS 6 stessa (18/05/2024).

Il rispetto della tempistica indicata è condizione necessaria per l’avvio puntuale del servizio e per permettere l’organizzazione del personale di assistenza.

Si informa che per ogni minore con disabilità saranno assegnate massimo 20 ore settimanali per un massimo di 4 settimane nel periodo estivo sopra indicato. Il servizio di assistenza potrà essere garantito a partire dal 10 giugno fino al 14 agosto 2024.

In allegato:

Lista dei centri estivi convenzionati.

Modulo per la richiesta della tariffa agevolata

Modulo per la richiesta di OSS per minori con disabilità (da restituire compilato e firmato all’ufficio entro il 15/05/2024 alla mail [email protected] )

Per informazioni:

Ufficio Pubblica Istruzione

Tel. 0429 617576

mail: [email protected]

Elenco centri estivi 2024 con attività

Allegato 117.08 KB formato pdf

Scarica

2024 -MODULO TARIFFA AGEVOLATA

Allegato 142.33 KB formato pdf

Scarica

Scheda_di_iscrizione_attività_estive

Allegato 491.11 KB formato pdf

Scarica

Condividi su:

(Comune di Este)