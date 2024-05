Este: 36a Marcia Corri Este – 26 maggio

Home Notizie 36a Marcia Corri Este – 26 maggio

Domenica 26 maggio è in programma la 36a Marcia Corri Este, evento ludico motorio in collaborazione con le associazioni per le malattie neurologiche Parkinson, Alzheimer e Sclerosi Multipla.

La marcia è aperta a tutti, per km 7-12 e 19

Iscrizione gratuita per bambini e ragazzi fino ai 14 anni. Contributo a sostegno dell’evento per gruppi e soci FIASP iscritti entro le 14 del 25 maggio: 2,50 euro. Per i singoli soci FIASP che si iscrivono domenica 26 maggio: 3 euro. Per i non soci FIASP: + 0,50 euro.

Info e iscrizioni:

Berto Carlo 3296884687

Bernardinello Donato 3392828923

[email protected]

