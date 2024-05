Maggio 2024, tutti i videogiochi per PlayStation, Xbox, Switch e PC

A maggio è tempo di grandi ritorni, come System Shock su console, e Paper Mario: Il portale millenario su Switch. Tra le nuove uscite, Senua’s Saga: Hellblade II è quella più attesa su Xbox e PC, mentre gli amanti della Formula 1 dovranno attendere fino al 31 maggio per il nuovo gioco di F1 pubblicato da Electronic Arts.

Endless Ocean: Luminous (Switch) – 2 maggio

V Rising 1.0 (PC) – 8 maggio

Homeworld 3 (PC) – 13 maggio

The Rogue Prince of Persia (PC) – 14 maggio

Braid: Anniversary Edition (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, XSX/S) – 14 maggio

Ghost of Tsushima (PC) – 16 maggio

Lorelei and the Laser Eyes (PC, Switch) – 16 maggio

Senua’s Saga: Hellblade II (PC, XSX/S) – 21 maggio

System Shock (PS4/5, Xbox One, XSX/S) – 21 maggio

World of Goo 2 (Switch) – 23 maggio

Paper Mario: Il portale millenario (Switch) – 23 maggio

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS5, XSX/S) – 24 maggio

MultiVersus (PC, PS4/5, Xbox One, XSX/S) – 28 maggio

Astor: Blade of the Monolith (PC, PS4/5, Switch, Xbox One, XSX/S) – 30 maggio

F1 24 (PC, PS4/5, PC, Xbox One, XSX/S) – 31 maggio