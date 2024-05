Festa dell’Europa a Venezia 2024: “Diritti al voto”. Eventi dal 3 al 31 maggio

Dal 3 al 31 maggio 2024 si svolge la Festa dell’Europa a Venezia 2024, manifestazione giunta alla sua XII edizione con il titolo “Diritti al voto” in vista delle Elezioni europee di giugno. La manifestazione vuole ricordare le due date storiche più significative per l’Europa: il 5 maggio 1949, fondazione del Consiglio d’Europa attraverso il Trattato di Londra e il 9 maggio 1950, nascita dell’Unione europea con la “Dichiarazione Schuman” in occasione del discorso di Parigi.

Il programma 2024 è ricco di iniziative per favorire una cittadinanza europea più consapevole: in quasi un mese di manifestazioni, mostre, incontri, musica e proiezioni con oltre 25 appuntamenti in programma; vari i pubblici interessati tra giovani, studenti, imprenditori e cittadini; circa 40 partner coinvolti tra istituzioni e organizzazioni locali, nazionali ed europee.

La manifestazione è frutto della collaborazione tra Comune di Venezia – Europe Direct Venezia Veneto, rete europea di informazione al servizio dei cittadini di cui fa parte anche la Provincia di Padova, Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo – Ufficio di Milano e Commissione Europea – Rappresentanza a Milano.

(Provincia di Padova)