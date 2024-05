Elezioni amministrative 8-9 giugno 2024 – adempimenti per i candidati

Si pubblicano gli adempimenti obbligatori per i candidati alla carica di Sindaco e Consigliere comunale.

OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER PROPAGANDA ELETTORALE

Tutti i candidati alle competizioni elettorali, eletti e non eletti, entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti hanno l’obbligo di presentare al Presidente del Consiglio Comunale e al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d’Appello di Venezia, apposita dichiarazione e il rendiconto delle spese elettorali sostenute e dei contributi e servizi ricevuti (dichiarazione prevista dall’art. 2, primo comma, numero 3) della L. 441/1982 e art. 7, commi 6 e 7 della L. 515/1993, modificata dall’art. 13 della L. 96/2012).

La dichiarazione deve essere resa anche dai candidati che non hanno sostenuto spese o ricevuto contributi.

Modulistica:

modello dichiarazione e rendiconto (Dichiarazione e Allegati)

per i candidati che:

– hanno sostenuto spese, a titolo personale, di qualsiasi importo

– hanno ricevuto da terzi contributi in denaro, di qualsiasi importo

– hanno ricevuto da terzi contributi in servizi direttamente riconducibili al candidato, ma pagati e/o svolti da terzi



per i candidati che:

– non hanno sostenuto personalmente alcuna spesa

– non hanno ricevuto da terzi alcun contributo in denaro

– non hanno ricevuto da terzi alcun contributo in servizi, direttamente collegati al candidato, ma pagati e/o svolti da terzi

I moduli devono essere compilati in ogni parte in modo chiaro e leggibile, firmati e trasmessi, con allegata copia del documento di riconoscimento, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d’Appello di Venezia obbligatoriamente solo ed esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: [email protected] e al Presidente del Consiglio comunale all’indirizzo pec del Comune di Rubano [email protected]. La pec del mittente non dovrà necessariamente essere quella del candidato.

Sanzioni:

La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un importo minimo di € 25.882,84 ad un massimo di € 103.291,38 (art. 15 L. 515/1993).

Nel caso in cui il candidato risulta proclamato eletto, tale violazione comporterà anche la decadenza dalla carica.

Mandatario elettorale:

I candidati che ricevono fondi di qualsiasi importo per il finanziamento della propria campagna elettorale oppure sostengono una spesa personale superiore ad € 2.500, devono obbligatoriamente: designare un mandatario elettorale con dichiarazione scritta autenticata da un pubblico ufficiale, trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale copia della nomina del mandatario elettorale ed accendere a nome del mandatario elettorale un conto corrente apposito per ricevere eventuali contributi e pagare le spese elettorali.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario che, a sua volta, non può assumere l’incarico per più di un candidato.

La nomina del mandatario elettorale va trasmessa al Collegio di Garanzia Elettorale a mezzo pec all’indirizzo: [email protected]

Modulistica: modulo designazione mandatario elettorale

Informazioni: per ulteriori informazioni è possibile contattare il Referente Unico per il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, dott. Pellizzon Ennio tel. 041 9653762 o mail: [email protected]



OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE CURRICULUM VITAE E CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEI CANDIDATI

I partiti e i movimenti politici nonchè le liste e i candidati alla carica di Sindaco partecipanti alle elezioni, hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet, entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali (26 maggio 2024), il curriculum vitae fornito dai loro candidati ed il certificato giudiziale rilasciato dal casellario non prima di novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale – ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge 9/01/2019 n. 3 e ss.mm.ii.

L’omessa pubblicazione dei documenti indicati nei siti internet – pur non comportando l’esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 12.000 ad € 120.000, ai sensi dell’art. 1 comma 23 della predetta legge.

Il partito/movimento/lista dovrà trasmettere al Comune il collegamento al link del proprio sito internet al fine di consentire la pubblicazione dei medesimi documenti anche sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione “Elezioni Trasparenti“, entro il settimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali (2 giugno 2024) – ai sensi dell’art. 1 comma 15 primo periodo della L. 3/2019.

L’elettore potrà consultare il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale su questo sito nella sezione “Elezioni Trasparenti“.

Informazioni: per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria – Comune di Rubano al n. 049 8739201 – mail: [email protected]

