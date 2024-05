Conferenza stampa: i pubblici esercizi lanciano il menù in rosa per il Giro d’Italia

Presentazione del “menù in rosa” che sarà proposto dai pubblici esercizi associati APPE, in occasione dell’arrivo a Padova del Giro d’Italia.

“Appena saputo che il 23 maggio il Giro sbarcherà a Padova – dichiara Federica Luni, presidente APPE – abbiamo pensato di organizzare, anche dal punto di vista gastronomico, qualcosa di importante, che desse entusiasmo e felicità a esercenti e consumatori“. Tutti i dettagli in conferenza stampa:

giovedì 2 maggio 2024, ore 12:30

sala Giulio Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni

interverranno

l’assessore allo Sport

l’assessore alle Attività produttive e Commercio

Vincenzo Allegra, vice presidente APPE

Lorenzo Zambonin, dirigente APPE coordinatore delle iniziative relative al Giro d’Italia

saranno presenti inoltre gli esercenti che hanno ideato i piatti del “menù in rosa” che saranno esposti e descritti in diretta dagli ideatori

