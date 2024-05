Comune di Padova: “Sai che ci vedo già da grandi?” Musica e videogame, passioni che diventano professioni

Dedicato agli appassionati di musica e videogame in ogni forma, questo evento è aperto a chiunque sogni di trasformare il proprio hobby in qualcosa di più. I Bengala Fire, finalisti di X Factor 2021, e la Video Game Production director Giulia Carlotta Zamboni, in un incontro moderato da Alberto Antonello, ci sveleranno in che modo una passione può trasformarsi in professione. Seguirà un’attività di gruppo sul tema dell’evento, coronata dal rinfresco e da un’esplosiva performance dei Bengala Fire.

L’evento avrà luogo venerdì 3 maggio, dalle 16:30 alle 20:30 presso Il Chiosco (Via Ludovico Ariosto, 10, Padova), ma in caso di maltempo verrà spostato al Fishmarket (Via fra’ Paolo Sarpi, 37, Padova).

Gli iscritti riceveranno in omaggio la tessera valida per gli ingressi a Il Chiosco e al Fishmarket.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, ma i posti sono limitati. Ci si può iscrivere all’evento tramite link: https://www.forema.cloud/yolo/evento/3947

Per maggiori informazioni sull’evento, è possibile: visitare il sito https://forema.it/it/page/sai-che-ci-vedo-gi-da-grandi/ – telefonare al 049 8227566 – scrivere a: [email protected] | [email protected]

“Sai che ci vedo già da grandi” è l’evento di lancio del progetto YOLO, un programma per giovani tra 16 e 29 anni che cercano lavoro, vogliono rimettersi in gioco, o hanno lasciato gli studi. Nel corso dell’anno, i partecipanti verranno affiancati nella scoperta dei propri talenti e nell’acquisizione di nuove competenze per trovare il loro posto nel mondo del lavoro.

YOLO nasce dalla collaborazione tra Fòrema, società di formazione e consulenza, con Progetto Giovani del Comune di Padova, Progetto Giovani del Comune di Albignasego, Informagiovani del Comune di Ponte San Nicolò, le cooperative sociali Il Raggio Verde, Jonathan e La Bottega dei Ragazzi, e gli enti Umana Forma S.R.L., Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, Associazione Scuola Primia, CIOFS Don Bosco e Confindustria Veneto Est.

Il progetto è realizzato nell’ambito del programma Regionale Veneto Fondo Sociale Europeo Plus (PR Veneto FSE+) 2021-2027 – DGR n. 729 del 22/06/2023 – GIOVANI ENERGIE – Azioni sperimentali per l’attivazione dei giovani nella definizione del proprio percorso formativo e professionale.

Per maggiori informazioni sul progetto, si prega di consultare la pagina YOLO – Giovani Energie.

Gli ospiti

I Bengala Fire

sono un’esplosiva band trevigiana dalle sonorità rock con influenze brit. Finalisti a X Factor 2021 sotto l’ala di Manuel Agnelli, svolgono un’intensa attività live e si consolidano come una delle band più interessanti del panorama alternative rock italiano, specialmente grazie all’autentica furia delle loro esibizioni dal vivo. Il loro nuovo album LA BAND è fuori ora, con un tour che ha già toccato 10 tappe in tutta Italia.

Giulia Carlotta Zamboni

Producer di videogiochi con dieci anni di carriera e un passato da investigatrice privata alle spalle, punto di riferimento per i team che guida e problem-solver seriale, dopo le sue collaborazioni con gli studi italiani Storm in a Teacup e Gamera Interactive, è volata a Guildford, UK, uno degli Hub di produzione di Videogames più grandi d’Europa, per lavorare in Supermassive Games. Da poco è rientrata in Italia, per prendere le redini della produzione di Stormind Games, studio siciliano di livello internazionale, in qualità di Production Director, riportando la sua expertise al servizio dello sviluppo italiano.

Il presentatore

Alberto Antonello

Classe 1980, Brand Manager dell’agenzia di comunicazione NOOO e laureato in Scienze della Comunicazione con una tesi su MTV, ha alle spalle vent’anni di onorata e spericolata carriera come dj nei rock club veneti e altrettanti come allenatore di basket in serie A1 femminile con Lupebasket, società della quale è attualmente Marketing & Communication Manager.

