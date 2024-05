Centro Organistico Padovano. Gli appuntamenti di maggio

Torna l’appuntamento con “Opificium musicae – la fabbrica della musica” del Centro Organistico Padovano che si conclude con i concerti di maggio, che si terranno i primi quattro venerdì (3, 10, 17 e 24) alle ore 21.00 al Santuario Madonna Pellegrina in via G. Fabrici d’Acquapendente 60 a Padova ad ingresso libero.

Il Coro e l’Orchestra del Liceo Marchesi per il Centro Organistico Padovano

La rassegna inizia venerdì 3 maggio, ore 21.00 con il Coro e l’Orchestra del liceo musicale “C. Marchesi” di Padova con un programma che vedrà una prima parte dedicata alla musica corale sacra di Giuseppe Tartini ed a tre concerti di Antonio Vivaldi (interessantissime pagine poco eseguite come il Concerto per due violoncelli o quello per flauto op. 10 n. 5), dove alcuni giovani solisti metteranno in luce le proprie capacità.

La seconda parte del programma sarà invece dedicata al compositore francese Gabriel Fauré, di cui ricorre il centenario della morte.

Verranno eseguiti quattro bellissimi brani: la Sicilienne op. 78, originariamente un pezzo orchestrale, poi pubblicata in una versione per violoncello e pianoforte e qui presentata in una versione trascritta per ensemble di fiati; sempre per il medesimo ensemble verrà eseguita la dolcissima Berceuse op. 16, brano scritto originariamente per violino e pianoforte. Seguirà la celebre Pavane op. 50, qui in versione per coro e orchestra, e per finire lo splendido Cantique de J. Racine op. 11, per coro e orchestra. Maestri concertatori saranno Andrea Dainese ed Alessandro Fagiuoli; Maestro del coro: Renza Grombo.

La giovane organista Alice Nardo nel concerto di venerdì 10 maggio

Protagonista venerdì 10 maggio la giovane organista Alice Nardo, diplomata al Conservatorio di Padova con il Pierpaolo Turetta proseguendo poi gli studi in Francia con importantissimi maestri, specializzandosi nel repertorio organistico sinfonico francese. Presenterà un impegnativo, variato ed interessantissimo programma con musiche di J.S. Bach, G. Fauré, L. Vierne, M. Duruflé, F. Liszt.

Al santuario Madonna Pellegrina c’è un organo Mascioni/Leorin 1923/1986, a tre tastiere.

Alessandro Giulini protagonista del concerto del 17 maggio al Centro Organistico Padovano

Il terzo appuntamento venerdì 17 maggio avrà sempre l’organo come protagonista della serata, con Alessandro Giulini, giovane organista che si è diplomato al Conservatorio di Trento. Eseguirà un interessante ed originale programma incentrato sul repertorio organistico tra la fine dell’Ottocento ed il primo Novecento, inserendo anche una trascrizione dalla celeberrima sinfonia n. 9 di A. Dvorak, “Dal nuovo Mondo”. Musiche di A. Dvorak. F. Capocci, C. Franck, P. Whitlock, J. Cox Bridge, C.M. Widor.

Chiude la rassegna il Coro e l’Ensemble di archi del Conservatorio Pollini

Sarà il Coro ed un Ensemble di archi del Conservatorio “C. Pollini” di Padova a chiudere la rassegna venerdì 24 maggio presentando un raffinato programma che troverà il fulcro nella personalità del compositore tedesco Johannes Brahms, al quale verranno affiancati alcuni brani di polifonia antica, altri brani per ensemble di archi e coro, oltre ad un intervento solistico all’organo da parte del giovane Martino Grigoletto, studente al biennio accademico nella classe di Pierpaolo Turetta.

La Rassegna del Centro Organistico Padovano

“Proposte nuove, interessanti, che daranno modo a tutti gli appassionati, ma anche alle persone curiose che si stanno avvicinando al mondo musicale ed in particolare all’affascinante mondo dell’organo, di ascoltare brani inusuali, sonorità nuove, affascinanti atmosfere -racconta Viviana Romoli direttrice artistica della rassegna -. Durante ogni concerto gli esecutori parleranno dei programmi che verranno eseguiti, in modo da coinvolgere il pubblico nell’ascolto del linguaggio musicale, affinché esso non rimanga lontano e distaccato, ma possa diventare sempre più vivo, vicino, concreto ed attuale. Per una città vivace e culturalmente attiva“

Il progetto “Opificium musicae – la Fabbrica della musica” era iniziato ad ottobre 2024 ed ha coperto i tre cicli di ottobre, marzo e maggio. Poi ad ottobre partirà la nuova rassegna.

La rassegna è organizzata dal Centro Organistico Padovano e realizzata con il Patrocinio del Comune di Padova ed il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e la collaborazione di Asolo Musica nell’ambito del progetto Cantantibus Organis, Circuito Organistico Regionale.

Con la collaborazione del Liceo musicale “C. Marchesi” ” – Padova, del Conservatorio “C. Pollini” – Padova, del Collegio universitario Don N. Mazza e della Associazione ITALIARMENIA per l’amicizia italo-armena.

(Studio Pierrepi)