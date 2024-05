ASILO NIDO COMUNALE “Marco da Cles” – APERTURA ISCRIZIONI LATTANTI per l’anno educativo 2024/2025

Sono aperte le iscrizione all’Asilo Nido comunale “Marco da Cles”, via XVI Marzo n. 12 Albignasego (PD) per i lattanti per l’anno educativo 2024/2025.

Nella sezione “Modulistica”, sottosezione “Servizi scolastici e Nido” è pubblicato il modulo della domanda di iscrizione riservata ai bambini nati a partire dal 01/01/2024.

La domanda può essere presentata dal 02 maggio al 31 maggio 2024.

La domanda compilata con allegata copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore ed eventuale attestazione ISEE valida va inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [email protected] indicando nell’oggetto della email/pec la seguente dicitura “Asilo Nido Comunale – Domanda di iscrizione Lattanti a.e. 2024/2025 – Nome e Cognome Bambino/a”.

In alternativa è possibile consegnare la domanda presso:

Sportello Unico per i Servizi al Cittadino – Comune di Albignasego, Via Milano n. 7

Tel. 049/8042213 nei seguenti giorni ed orari:

lunedì – mercoledì – venerdì – sabato 8:30 -13:00

martedì – giovedì 8:30 -17:30



(Comune di Albignasego)