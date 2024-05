Tuttinfiera. Benessere, Sport, American Dream, gare di Cosplay e altro

Dal 13 al 15 ottobre passioni e tempo libero alla Fiera di Padova

Sei padiglioni di idee per le passioni e il tempo libero, intesi come benessere, sport, giochi, collezionismo, lettura, relax: è lo spazio che la Fiera di Padova propone nella 39^ edizione di Tuttinfiera – evento di rilevanza nazionale per la Regione Veneto – dal 13 al 15 ottobre con la presenza di circa 400 aziende di tutt’Italia. Quest’anno cambiano tanti numeri: la data da fine ottobre sale alla metà del mese, l’orario continuato di apertura aumenta di un’ora passando dalle ore 10 alle 21 e il prezzo d’ingresso scende da 12 a 10 euro che diventano 8 nel caso di acquisto online entro il 12 ottobre 2023. A livello espositivo la mostra- mercato verterà su 11 settori.

Padova Benessere (padiglione 1) con 10 ore al giorno di lezioni gratuite su varie tipologie di Yoga che comprendono anche la meditazione curata dai monaci tibetani; 7 ore al giorno di incontri di approfondimento su varie discipline (cristalloterapia, regressioni a vite passate, tamburi sciamanici, Zed, Ayurveda, musica Tantra ecc.); Area Bonsai con lezioni e dimostrazioni quotidiane sulla cura delle piante; Area Tibet con i monaci tibetani che in Fiera realizzeranno un Mandala.

Modellismo & Giocolandia (padiglione 3) con molti tavoli di costruzioni Lego automatizzate, giochi da tavola, campo di battaglia con carrarmati radiocomandati e un week-end di gare tra Cosplayer e tra automobiline 4WD in pista.

Disco & Fumetto (padiglione 4) con i collezionisti italiani presenti a proporre vendita e scambi di figurine, fumetti rari, dischi di vinile, cd e dvd da collezione; e con laboratori in attività.

Portobello (padiglione 4) con uno spazio di 1.000 mq dedicato a libri antichi e vecchi, accessori, abbigliamento, modellismo, fumetti, giocattoli, macchinine vintage, dischi di vinile, lampadari, riviste e giornali da collezione, minerali, artigianato in legno e molto altro.

Food (padiglione 4) con eccellenze tipiche regionali, tra cui i formaggi di Amatrice, liquori da Padova, piadine romagnole, olio tarantino, birre artigianali da Padova e Treviso e altro ancora.

Elettronica (padiglione 7) con prodotti finiti e componentistica anche miniaturizzata e tante utilità per chi (amatore e professionista) cerca il pezzo mancante per riparare vecchi apparecchi. E ancora informatica, telefonia, accessori per cellulari, attrezzature per laboratorio, Hi-Fi, surplus, cartucce, stampanti, sistemi di videosorveglianza, retrogames, computer usati, informatica, memorie, hard disc, gadget.

Avviamento allo Sport (padiglione 7) con una decina di associazioni che propongono sport ai più giovani. Si va dal rugby a tennis, calcio a 5, ginnastica artistica e ritmica, karate; ma anche pratiche di difesa personale nuove e antiche (dal 1300 ad oggi), discipline come il duello con bastoni Bacrama, tiro con l’arco e freccette.

Il Comune di Padova è presente con un’area dedicata all’istruzione stradale, con in più quest’anno i simulatori di guida. E ci sarà anche la scuola di volo dell’Aeroclub Padova ASD.

Casa (padiglione 7) con energia green sostenibile, pannelli solari ecologici per condizionamento, fotovoltaico, elettrodomestici, arredamenti, caldaie, depuratori, oggetti promozionali, assicurazioni.

Fitness (galleria 78) con 3 giorni di lezioni su: Freestyler, Zumba fitness, Yogaflex Fitness, Pound, Kangoo Jumps, Gio’s Jumping, Strong Nation, Boxe motion, Total body. Inoltre si terranno esibizioni di Karate e Ginnastica ritmica.

American Dream (padiglione 8) con auto, moto, sport, musica e concerti, cultura U.S.A., stand e gastronomia a tema dentro e fuori il padiglione 8; Italian Motorcycle Championship, palco con spettacoli di Burlesque ed esibizioni di artiste nel Pin Up Contest. E ancora i caratteristici balli country di gruppo; corsi di country e (per la prima volta) di baseball. Domenica il consueto grande raduno di American Cars che lo scorso anno ha fatto sfilare per Padova (con arrivo in Fiera) circa 200 mezzi.

Street Food (area esterna) con diverse postazioni di cucina, bar e trattorie all’aperto e all’interno e la possibilità di cenare (anche piatti esotici) fino alle ore 21.

Sabato pomeriggio ci sarà anche il Concorso di eleganza Fashion & Cars con cui Tuttinfiera premierà 4 delle più belle tra la ventina di auto (tra cui storiche Lamborghini) che arriveranno nel quartiere fieristico.

Ingresso dai padiglioni 1-7-8 dalle ore 10 alle 21. Biglietti: 10 euro interi, 6 i ridotti e 8 euro online prima dell’avvio della fiera. www.tuttinfiera.it e su Facebook pagina ufficiale Tuttinfiera.

