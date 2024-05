E’ aperto BANDO GAS riguardante la stagione termica “1 ottobre 2022 / 30 aprile 2023”

È aperto il BANDO GAS 2022-2023 per l’assegnazione di contributi per le spese di consumo di gas domestico sostenute da parte delle fasce deboli di utenza nel periodo 01 ottobre 2022 al 30 aprile 2023.

Termine ultimo per la presentazione delle domanda: giovedì 30 maggio 2024 ore 13.00

La soglia del valore I.S.E.E. per accedere al contributo è di € 15.000,00.

Leggi il BANDO allegato per verificare di avere i requisiti per l’accesso al contributo e conoscere i criteri e le modalità di assegnazione.

Come presentare la domanda

Le domande di contributo denominato “BANDO GAS STAGIONE TERMICA 2022-2023” potranno essere presentate fino a giovedì 30 maggio 2024 ore 13.00, nelle seguenti modalità:

1) allo Sportello del Cittadino in Municipio, consegna del modulo compilato e firmato e della documentazione cartacea, negli orari di apertura (lun.-ven. 8.30-13.00, lun. merc. 15.30-18.30);

2) invio via e-mail del modulo compilato e della documentazione, esclusivamente in formato .pdf (non fotografie .jpeg), all’indirizzo: [email protected]

indicando come oggetto “Cognome Nome del richiedente – Domanda bando gas 2022-2023”;

3) via PEC all’indirizzo: [email protected]

indicando come oggetto “Cognome Nome del richiedente – Domanda bando gas 2022-2023”;

Sarà necessario:

compilare in modo leggibile il modulo della domanda in tutte le sue parti e apporre le 2 firme richieste (modulo e informativa privacy);

allegare la documentazione della fornitura gas: copia delle bollette/fatture e le corrispondenti attestazioni di avvenuto pagamento fino al 30/04/2023;

allegare copia del documento di identità del richiedente che sottoscrive la domanda.

Allegare documenti in formato pdf e non foto.

PER INFORMAZIONI

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi sociali al numero telefonico 049.8881724 (oppure 049.8881911 centralino), negli orari d’ufficio.

Ufficio di Competenza:

U.O. 1 Welfare e benessere della comunità

Servizi sociali e per le politiche abitative

(Comune di Cadoneghe)