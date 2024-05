DAL 06 AGOSTO GREEN PASS OBBLIGATORIO PER L’ACCESSO ALLA BIBLIOTECA

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legge n. 105 del 23.07.2021, a partire da venerdì 06 agosto 2021 anche per accedere alla Biblioteca comunale e ai suoi servizi sarà obbligatorio esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass), in versione cartacea o digitale.

La verifica della validità del Green Pass sarà effettuata dagli operatori all’ingresso della biblioteca mediante scansione del QR code e chi non risulterà provvisto di un certificato valido non potrà accedere ai locali e ai servizi di front office, prestito, accesso a scaffale, consultazione e studio.

Saranno esclusi da tale obbligo i bambini e i ragazzi fino ai 12 anni d’età.

Si confida nella collaborazione dell’utenza qualora le operazioni di verifica della validità delle certificazioni richiedano alcuni istanti aggiuntivi di attesa.

La biblioteca resta a disposizione (telefono: 049/769270 – mail: [email protected]) in caso di specifiche e particolari esigenze.



(Comune di Limena)