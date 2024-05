Champions League – Dortmund-PSG: caccia a una storica finale. Mbappé ha il piede caldo: doppietta a 6,25 su Sisal.it

Roma, 30 aprile 2024 – Il Muro Giallo del Westfalenstadion proverà a fermare la furia transalpina che corrisponde al nome di Kylian Mbappé. La seconda semifinale di Champions League vede contrapporsi Borussia Dortmund e PSG che, nel turno precedente, hanno eliminato due delle grandi di Spagna, Atletico Madrid e Barcellona. Gli esperti Sisal vedono una sfida in grande equilibrio con gli ospiti favoriti a 2,45 contro il 2,70 dei tedeschi mentre si sale fino a 3,60 per il pareggio. Entrambe votate al gioco offensivo, e di conseguenza esposte alle folate avversarie, le due formazioni viaggiano verso una sfida da Goal, a 1,40, piuttosto che un No Goal, a 2,75. La posta in palio sarà altissima e nessuno dei protagonisti in campo tirerà indietro il piede dando il suo bel da fare al direttore di gara: un’espulsione si gioca a 4,10 mentre un intervento del VAR è in quota a 3,25. Ogni occasione potrebbe essere quella buona per far male all’avversario, soprattutto i calci da fermo: così un goal di testa, offerto a 2,75, è ipotesi da non sottovalutare.

Kylian Mbappé, 43 gol e 10 assist in stagione, sarà il pericolo numero 1 per la difesa del Borussia Dortmund. Il fenomeno francese, doppietta in terra tedesca a 6,25, vorrebbe salutare il PSG regalando ai parigini il trofeo più prestigioso. Al suo fianco ci sarà, come sempre, Ousmane Dembélé, una forza della natura sulla fascia: un gol o un assist dell’esterno di Luis Enrique è dato a 1,97. Terzić, dal canto suo, vuole riportare a Wembley i gialloneri per vendicare la sconfitta di 11 anni fa contro il Bayern Monaco. Per riuscire nell’impresa, il tecnico tedesco si affida all’eterno Marco Reus, a segno a 4,00, e alla potenza fisica di Sébastien Haller: una rete di testa del bomber ivoriano pagherebbe 9 volte la posta.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milioni di consumatori.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa

www.sisal.com