ASILO NIDO “ALDO MORO” A.E. 2024-2025 – APERTE LE ISCRIZIONI DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024

NUOVE ISCRIZIONI E CONFERMA DI PROSECUZIONE PER L’ANNO EDUCATIVO 2024-2025

L’asilo nido comunale “Aldo Moro” è aperto alle bambine e ai bambini che risiedono nel Comune di Cadoneghe. Le richieste da parte di famiglie residenti fuori Comune sono accolte subordinatamente alle domande delle famiglie residenti.

La domanda di ammissione dev’essere presentata ad avvenuta nascita del minore.

La frequenza è consentita solo se in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla Legge 119 del 31/07/2017.

Il nido è aperto dal 01 settembre al 31 luglio di ciascun anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00, secondo il seguente schema:

part time: ore 8:00 – 13:00

full time: ore 8:00 – 16:00;

tempo prolungato: ore 8:00 – 17:30 (solo per i bambini che hanno superato i 12 mesi, con pagamento di una quota aggiuntiva).

QUANDO E COME ISCRIVERSI

Le iscrizioni per l’a.e. 2024-2025 sono attive dal 1° al 31 maggio 2024. In particolare:

– NUOVE ISCRIZIONI:

i genitori o tutori legali di bambini/e da tre mesi a tre anni di età che desiderano iscriversi all’Asilo Nido Aldo Moro per la prima volta devono presentare domanda esclusivamente on line, accedendo tramite Spid (Sistema Pubblico di identità Digitale) o CIE (Carta d’identità Elettronica) al seguente modulo:

RICHIESTA DI PRIMA ISCRIZIONE ASILO NIDO ALDO MORO A.E. 2024-2025.

Questa identificazione univoca vale anche come firma del/la richiedente.

IMPORTANTE: Affinché la richiesta sia inoltrata al Comune, anche il secondo genitore deve accedere al modulo, tramite il link che riceve al proprio indirizzo e-mail o tramite notifica nella APP IO. Il link consente di visualizzare il modulo compilato e di completare la procedura. Solo dopo questa operazione, la richiesta riceve il numero identificativo ed è trasmessa al Comune.

– PROSECUZIONE O RINUNCIA:

i genitori o tutori legali dei bambini che nell’anno educativo precedente abbiano già frequentato il nido, devono confermare la prosecuzione del servizio per l’a.e. 2024-2025 oppure comunicare la rinuncia, accedendo tramite Spid o CIE al seguente modulo:

RICHIESTA DI PROSECUZIONE/RINUNCIA ISCRIZIONE ASILO NIDO ALDO MORO A.E. 2024-2025

In mancanza del consenso espresso e sottoscritto da parte di entrambi i genitori, gli stessi saranno considerati rinunciatari.

GRADUATORIA

La graduatoria è pubblicata nel sito del Comune di Cadoneghe entro il 15 giugno.

La pubblicazione ha effetto di notifica: i genitori devono assicurarsi della posizione assegnata alla propria richiesta.

Sarà, comunque, anche inviata comunicazione agli interessati attraverso la piattaforma Municipio Virtuale, alla quale dovrà essere data risposta di accettazione o di rinuncia entro 15 giorni. Decorso tale termine senza risposta, saranno considerati rinunciatari ed il posto assegnato alla richiesta successiva.

Contestualmente all’accettazione, dovrà essere inviata anche ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione pari a € 100,00, a favore di SPES, utilizzando i seguenti dati: codice IBAN IT03I0760112100000077122562, indicando nella causale “Iscrizione o prosecuzione per a.e. 2024-2025 Aldo Moro – Cadoneghe di “Cognome Nome del bambino”.

GRADUATORIA INTEGRATIVA

La graduatoria è integrata entro il mese di novembre, sulla base delle nuove domande presentate nel periodo compreso dal 1° giugno al 31 ottobre 2024, applicando gli stessi criteri della graduatoria principale. Le nuove posizioni in graduatoria saranno collocate di seguito all’ultima posizione della prima graduatoria e valida per tutto l’a.e. in corso.

La graduatoria integrativa è utilizzata esclusivamente qualora vi siano posti disponibili.

N.B. In caso di eusarimento delle graduatorie ed in presenza di posti disponibili per l’anno educativo 2024-2025, potranno essere accettate domande al di fuori dei termini sopra indicati (ossia dal 1° novembre 2024 al 30 aprile 2025), intendendo che tali domande sono per l’anno educativo in corso e non per quello successivo.

RETTA

L’importo della retta individuale, che deve essere versato entro il giorno 10 di ciascun mese, viene calcolato in base al reddito ISEE del nucleo familiare cui appartiene il bambino che prevede tre scaglioni di reddito:

Fascia ISEE Tariffa mensile sino a € 8.000 € 180,00 da € 8.000,01 a € 34.400,00 € 180,00 + 1,25% su differenziale* da € 34.400,01 € 510,00

*Per differenziale si intende la differenza tra l’ISEE dell’utente e € 8.000,01.

Per maggiori info si rinvia alla pagina dedicata del Comune di Cadoneghe: https://comune.cadoneghe.pd.it/contenuti/182079/asilo-nido-comunale-aldo-moro

(Comune di Cadoneghe)