15.000 opere d’arte moderna e contemporanea. E’ ArtePadova, Fiera di Padova 10/13 novembre 2023

Alla 33^ ArtePadova, dal 10 al 13 novembre in Fiera a Padova, tra le 15.000 opere di arte moderna e contemporanea esposte, ce ne saranno diverse di Fernando Botero, il pittore, scultore e disegnatore colombiano celebre per i suoi iconici personaggi dalle figure rotonde, scomparso recentemente a 91 anni.

In questa che è tra le più prestigiose mostre- mercato d’arte moderna e contemporanea in Italia animata da circa 270 espositori, le opere degli artisti di fama mondiale saranno esposte da circa 140 galleristi provenienti da tutte le regioni italiane e da Austria e Francia nei padiglioni 7 e 8. Si tratta di espressioni artistiche dal Novecento a oggi che toccano diversi ambiti: pittura, scultura, grafica, fotografia, installazioni, Street art.

Le presenze espositive a questa rassegna indicano come siano sempre di più le gallerie d’arte gestite da giovani titolari e direttori artistici, sia al maschile sia al femminile, il che dimostra da un lato la nascita di nuovi poli culturali nonostante la difficile congiuntura e dall’altro che il passaggio generazionale è in pieno atto.

Se la sezione principale viene riservata alle firme più rappresentative dei movimenti artistici del Novecento e del XXI secolo, con incontri su tematiche inerenti arte e mercato dell’arte, nel padiglione 4 ci saranno altri 130 espositori partecipanti al 12° Contemporary Art Talent Show che presenta al pubblico i suoi artisti emergenti con oltre 2.500 opere in vendita a prezzi accessibili. A proporli saranno galleristi, associazioni, artisti indipendenti e collettivi provenienti da 15 regioni italiane più Danimarca, Germania e Iran. Questa speciale sezione intende creare un contatto diretto tra le nuove generazioni e il mondo del collezionismo, avvicinando il pubblico più giovane all’acquisto di opere uniche. In abbinamento a questa sezione si terranno il Premio C.A.T. e il Premio Banca Mediolanum rivolti agli artisti partecipanti a C.A.T.S..

Per il terzo anno ArtePadova sarà concomitante con Antiquaria Padova, che nei padiglioni 1 e 3 della Fiera di Padova propone mobili, opere d’arte antica oggetti preziosi e una nuova esposizione di antichi arredi da giardino. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Nord Est Fair srl di Padova, con agevolazioni per l’accesso e la possibilità di vedere due grandi mostre con un unico biglietto. Info su prezzi e orari sul sito artepadova.com, dove è anche presente la convenzione con un portale di prenotazione alberghiera per trovare agevolmente le sistemazioni in città con le tariffe più interessanti.

