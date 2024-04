Graduatorie Bando Servizio Civile 2023 in avvio 2024

Si pubblicano in allegato le graduatorie delle selezioni per i progetti di Servizio Civile Universale del Comune di Monselice.Le graduatorie sono provvisorie ed evidenziano i candidati:nell’ambito dei posti disponibili,per mancanza di postiallo svolgimento del progetto scelto per non aver raggiunto il punteggio minimo al colloquio.

Ricordiamo che le graduatorie sono considerate provvisorie fino alla validazione del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (art. 6 bando 2023).