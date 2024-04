Comune di Padova: provvedimenti di viabilità, chiusure temporanee. Aggiornato al 24 aprile 2024

Saranno chiuse al traffico veicolare:

via Carlo Goldoni, corsia in direzione nord del tratto compreso tra via N. Tommaseo e viale Della Pace, dalle ore 9.00 di lunedì 29/04/2024 a venerdì 3/05/2024, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori (previsti due giorni) per il collegamento della condotta del gas metano recentemente sostituita;

via Nazario Sauro, tratto prospiciente il numero civico 1, lunedì 29/04/2024, dalle ore 8.30 alle ore 16.00, per un intervento di manutenzione alla facciata del condominio;

via Ospedale Civile, tratto compreso tra via G. Falloppio e via A. Gabelli, con questa direzione di marcia, venerdì 26/04/2024, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per la riqualificazione dei sottoservizi, quale intervento propedeutico alla realizzazione della linea SIR 3, in via Niccolò Giustiniani;

via Degli Zabarella, tratto compreso tra via G. Anghinoni e via Altinate,venerdì 3/05/2024, dalle ore 10.30 alle ore 16.00, per le operazioni di trasloco presso un immobile;

via San Francesco, tratto prospiciente il civico 190, martedì 30/04/2024, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, per dei lavori edili presso un cantiere;

via Isabella Ravignana, tratto compreso tra il numero civico 3 e vicolo Santonini, fino a venerdì 3/05/2024, dalle ore 8.30 alle ore 16.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori per la realizzazione di una nuova canalizzazione per posa di cavi.

