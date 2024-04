Mangione tricolore jrs di taekwondo, Cito “Livello elevato”

ROMA (ITALPRESS) – Al PalaTiziano di Roma è andato in scena il meglio del taekwondo azzurro con il Campionato Italiano Categorie Olimpiche e i Campionati Italiani Junior. Angelo Mangione, fresco vincitore dell’oro nei Campionati Senior, ha replicato il suo successo oggi nella categoria -78kg juniores. A ruota Ludovico Iurlaro, campione italiano in carica, ha confermato la medaglia d’oro nella categoria nella -63kg juniores. Al femminile è stata Lucia Pezzolla a emergere nella categoria -55kg; mentre Greta Calvara ha conquistato la vittoria nella -59kg.

“E’ stato un evento di tre giorni caratterizzato da una partecipazione numerosa di pubblico”, ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito. “Le competizioni, sia per i Senior che per i Junior, hanno mostrato un livello estremamente elevato. Con l’avvicinarsi dei Giochi di Parigi i nostri atleti e lo staff tecnico sono al lavoro per ottimizzare le loro prestazioni. Parallelamente, come Federazione, e questo Campionato Junior lo dimostra, stiamo già progettando le strategie per prepararci al meglio per il prossimo quadriennio, che ci porterà fino a Los Angeles”, ha aggiunto Cito.

– foto Ufficio Stampa Federazione Italiana Taekwondo –

