Italia-Tunisia, Mazza (Italia GoH Buchmesse 2024): “La cultura unisce le sponde del Mediterraneo’

L’Italia ospite d’Onore alla Fiera del ibro di Tunisi e Paese d’Onore alla Fiera del Libro di Francoforte

Roma, 28 apr. “La cultura che unisce queste due sponde del Mediterraneo, così com’è stato nell’antichità e nel corso dei secoli. Questo è il messaggio della presenza dell’Italia come Ospite d’Onore alla Fiera del Libro di Tunisi, bel segnale di un fermento culturale che si contrappone alle cose brutte. Sono contento che la ragazza sulla calla disegnata dal maestro Lorenzo Mattotti nel nostro manifesto per la Buchmesse 2024 abbia varcato i confini del Vecchio Continente e sia arrivata anche in Tunisia”.

Lo dichiara Mauro Mazza, Commissario straordinario del Governoper il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia, quale Paese d’onore, alla Fiera del libro di Francoforte, in un video pubblicato sui suoi canali social a margine della visita a Tunisi realizzata in occasione della 38esima edizione dell’evento letterario più importante del Paese.

