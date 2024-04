Successi ed emozioni ai campionati italiani di taekwondo

ROMA (ITALPRESS) – Prima giornata per i campionati italiani di taekwondo Roma 2024 nella cornice del PalaTiziano, recentemente ristrutturato da Roma Capitale: di scena oggi i seniores categorie olimpiche e il torneo nazionale di parataekwondo, mentre nei prossimi due giorni, sabato e domenica, sarà la volta del campionato italiano juniores Cinture Nere. E’ stata una giornata di taekwondo di altissimo livello, come testimoniato dall’affluenza di pubblico che ha riempito le tribune del PalaTiziano. Una partecipazione che dimostra il crescente interesse per il taekwondo olimpico, un fenomeno che continua a guadagnare consensi e ad attirare una base sempre più ampia di appassionati. “E’ affascinante che a tre mesi dai prossimi Giochi Olimpici si conceda spazio a un campionato di questo livello, dove è possibile ammirare da vicino anche i talenti emergenti nelle diverse categorie olimpiche in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 – ha sottolineato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – Questo è merito di una Federazione lungimirante che vede nei giovani il fulcro per costruire il proprio futuro”. Tra gli spettatori presenti anche gli azzurri qualificati a Parigi2024: Vito Dell’Aquila, Simone Alessio, Ilenia Matonti e Antonino Bossolo. La loro presenza ha reso la giornata non solo un’occasione di competizione, ma anche un momento di condivisione tra gli atleti della nazionale italiana di taekwondo e i loro tifosi. Le gare hanno visto emergere conferme e sorprese. Tra le conferme, le prestazioni delle atlete azzurre Giada Al Halwani e Natalia D’Angelo, che hanno trionfato rispettivamente nelle categorie -57kg e -67kg. Ma è stata anche la giornata di Angelo Mangione, già campione mondiale Junior, che si è aggiudicato la categoria -80kg. “Dedico la vittoria ai miei maestri, che poi sono mamma e papà – il commento di Mangione – Mi hanno preparato per vincere. La finale è stata dura, tra l’altro contro un amico come Francesco Cordeschi”. Il taekwondo si conferma protagonista a Roma, una città che da anni ospita eventi di prestigio internazionale. “Vedere questi atleti competere in un Palazzetto impeccabile come il Pala Tiziano è un riflesso straordinario per la città di Roma – ha sottolineato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, allo Sport, al Turismo e alla Moda del Comune di Roma – La Fita non solo organizza eventi di alto livello dal punto di vista agonistico, ma si distingue anche per iniziative che coinvolgono l’intera comunità, come lo spettacolare show acrobatico del Ciao Team che ha aperto il concerto di Capodanno per due anni consecutivi. Un grande in bocca al lupo poi a Vito, Simone, Ilenia ed Antonino, qualificati ai prossimi Giochi”.

