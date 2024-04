Minnesota cala il tris, Dallas e Indiana si portano sul 2-1

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Minnesota vola sul 3-0, Dallas e Indiana si portano sul 2-1. Questi gli esiti di gara-3 delle partite dei playoff Nba disputate nella notte italiana. Successo di grande importanza per i Timberwolves che vincono 126-109 a Phoenix e si portano sul 3-0, mettendo i Suns con le spalle al muro in una serie che al momento ha come assoluti protagonisti Anthony Edwards e compagni. E’ proprio il numero 5 dei Wolves a fare la differenza con i suoi 36 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, ma hanno un peso anche le doppie doppie di Gobert (19 punti e 14 rimbalzi) e di Towns (18 punti e 13 rimbalzi) e vanno in doppia cifra anche Alexander-Walker (16 dalla panchina), Conley (15) e Reid (13 dalla panchina). I Suns si beccano i fischi del proprio pubblico: non bastano i 28 punti di Beal, i 25 di Durant e i 23 di Booker per arginare Minnesota.

Decisamente maggiore equilibrio in Indiana-Milwaukee con i padroni di casa che, con tutto il quintetto iniziale in doppia cifra, si impongono 121-118 all’overtime e si portano sul 2-1. I Pacers dominano il primo quarto, ma poi subiscono il ritorno dei Bucks e solo al supplementare riescono ad avere la meglio. Il più prolifico è Turner con 29 punti, ma è da sottolineare la tripla doppia di Tyrese Haliburton che mette a referto 18 punti, 10 rimbalzi e 16 assist.

In doppia cifra anche Siakam (17 con 9 rimbalzi), Nembhard (16) e Nesmith (13 con 8 rimbalzi), per chiudere con Toppin che ne fa 15 dalla panchina. Milwaukee si affida a Khris Middleton, protagonista di una grande partita chiusa con 42 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Anche i Bucks mandano il quintetto iniziale in doppia cifra con Lillard che ne fa 28, Portis 17 (con 18 rimbalzi), Lopez 14 e Beverley 11. Alla fine vince Indiana e si porta sul 2-1.

Stesso parziale anche nella serie tra Dallas e Clippers con i texani che si impongono in casa 101-90 con Luka Doncic che sfiora la tripla doppia, chiudendo con 22 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Ne fa 21 Irving, dalla panchina arrivano i 13 di Lively II, poi ci sono gli 11 di Jones e i 10 di P.J Washington. Gli ospiti ne portano solo 3 in doppia cifra: 21 a testa per Harden e Powell (dalla panchina), 19 per Zubac.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).