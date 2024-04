McLEOD è SUBITO UNA FRECCIA: 10”32 A MODENA

Il campione giamaicano di Assindustria Sport si impone nei 100 al Trofeo della Liberazione, con Gemili terzo. Doppietta gialloblù nei 1.500 a Conegliano con Frasson e Dalla Montà.

La festa del 25 aprile, come da tradizione, si è celebrata anche in pista con il Trofeo della Liberazione in diverse sedi d’Italia. A Modena il giamaicano Omar McLeod, portacolori di Assindustria Sport e già campione olimpico e mondiale dei 110hs, si aggiudica la gara dei 100 piani in 10”32 (+0.6) davanti ad Andrea Federici (Atl. Biotekna, 10”38) e al britannico Adam Gemili, suo compagno di squadra in maglia gialloblù (10”39).

Al Memorial Todaro di Udine altra vittoria per Filippo Cibin nei 400, che conferma di aver iniziato la stagione in maniera brillante tagliando il traguardo in 49”07, suo nuovo PB.

Oltre 550 atleti per uno stadio Soldan più che mai a misura di giovani. A Conegliano, con il 23° Junior Meeting, è andato in scena un pomeriggio a tutto sport: agonismo, ma anche tanta voglia di divertirsi. Qui 1.500 tutti di marca Assindustria Sport con la doppietta targata Soemi Frasson, new entry della società che si impone in 4’37’’20, e Laura Dalla Montà, seconda in 4’39’’04. Sulla stessa distanza, a livello maschile, personali per Pietro Galati (4’06”79) e Yogesh Ferro (4’17”49). Vittorie a livello juniores per Gloria Montin (5.52 nel lungo con vento a -0.2) e Anna Raimondi nel giavellotto (41.86).

(Assindustria Padova)