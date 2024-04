La collezione di maglie di Del Piero debutta in EA Sports FC 24

EA Sports ha annunciato una partnership esclusiva Alessandro Del Piero per il lancio della “Del Piero Collection” in Ultimate Team di EA Sports FC 24. La collezione è stata resa disponibile a partire dalle ore 19 del 26 aprile, e sarà acquistabile fino al 7 giugno. Si caratterizza per essere un all’iconico gesto di esultanza di Del Piero, noto come “Pinturicchio”, che nacque in seguito a un gol su rigore a Bergamo. Il momento è stato immortalato attraverso un esclusivo graffito sulla maglia, parte integrante del design della collezione.

Alessandro Del Piero ha condiviso il suo entusiasmo per questa collaborazione: “Il design non è solo estetica, è un modo per entrare in contatto con le persone, direi quasi per descriversi. È quindi un modo di comunicare. Collaborare con EA Sports FC ha riportato alla luce alcuni momenti emozionanti del mio percorso, trasformandoli in un design che celebra quelle memorie sul campo. Attraverso questo progetto, ho potuto farlo in un contesto nuovo. Il processo creativo per la maglia è stato esaltante e vedere il design finale in azione è gratificante”.