Influenza in rialzo nei bimbi, l’esperto: colpa di emofilo B e picco di freddo

(Adnkronos) – Il rialzo dell’incidenza dell’influenza nei bimbi piccoli “anche a fine aprile non è inconsueto: in questo periodo circola l’influenza B (Haemophilus influenzae di tipo B) e questo fa aumentare gli effetti di un colpo di coda epidemiologico, poi il picco di freddo di queste settimane aiuta le malattie da raffreddamento come l’influenza perché i virus penetrano meglio nelle mucose. Immagino che l’arrivo di temperature più miti e in linea con la stagione farà progressivamente spegnere l’influenza”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), interviene sull’ultimo bollettino del sistema di sorveglianza RespiVirNet, curato dall’Istituto superiore di sanità.

Dunque, gli studi dei pediatri di famiglia tornano a riempirsi per l’influenza ‘fuori stagione’. “Una ripresa insolita per il periodo che sta facendo registrare l’aumento del numero dei casi legati a virus respiratori, non solo influenzali. Stimiamo una crescita del 20% rispetto alle medie di questa fase dell’anno. Confidiamo però che con l’aumento delle temperature, previsto nelle prossime settimane – e quindi con più vita all’aria aperta – ci saranno meno contagi e i casi tenderanno a ridursi, insieme all’impatto sulla salute e sulla quotidianità delle famiglie”, dice all’Adnkronos Salute Antonio D’Avino, presidente Federazione italiana medici pediatri (Fimp).

Normalmente, in questo periodo dell’anno, “nei nostri ambulatori le visite per malattie allergiche e le gastroenteriti con vomito, diarrea, erano più frequenti. Nella settimana scorsa e in quella precedente abbiamo però registrato un cambiamento, con una ripresa delle malattie respiratorie virali che hanno variato il quadro. In particolare i piccoli con meno di 5 anni hanno manifestato nuovamente malattie respiratorie che vanno dalla rinite fino all’impegno delle basse vie respiratorie. C’è stata una vera e propria recrudescenza di alcune malattie infettive”.

Molto presenti, in particolare, “tutte quelle forme parainfluenzali che sono caratterizzate da sintomi molto comuni all’influenza – come la rinite, cioè il naso che cola, la tosse – che in questa fase dell’anno non erano usuali. Una risalita dei casi probabilmente legata al fatto che, abbassandosi le temperature nei giorni scorsi, è stata favorita di nuovo la promiscuità dei bambini in luoghi chiusi. Confido molto nell’aumento delle temperature delle prossime settimane perché la vita all’aria aperta di per sé riduce la circolazione non solo del virus influenzale ma anche di tutti quegli altri virus (i parainfluenzali, gli adenovirus, i rinovirus) che determinano una sintomatologia simile a quella dell’influenza”.

Il consiglio dei pediatri è più giochi all’aperto e verdure a tavola per i più piccoli, con l’obiettivo di contrastare i virus respiratori che hanno ‘rialzato’ la testa. “Con il previsto aumento delle temperature dei prossimi giorni l’invito che farei alle famiglie è di portare i piccoli fuori all’aria aperta, a giocare nel verde, evitare gli assembramenti in luoghi chiusi che favoriscono la trasmissione virale ma anche la sedentarietà del tempo passato davanti a uno schermo”, è l’appello di Antonio D’Avino ai genitori.

Con il ritorno del bel tempo “facciamo stare di più i bambini fuori, meno attaccati alle tecnologie. E facciamoli mangiare secondo i principi, semplici, della dieta mediterranea”, aggiunge D’Avino che ribadisce “l’importanza di portare a tavola verdure, frutta fresca e di stagione. Un discorso che a noi pediatri è molto caro, che oltre ad essere un caposaldo della prevenzione fa parte della nostra cultura culinaria. Una cultura che è lontana dai fast food e da quelle modalità che ci arrivano da oltreoceano tutt’altro che salutari”.

L’invito del pediatra è “a evitare cibi preconfezionati e super raffinati, e preferire quelli genuini che garantiscono l’apporto di vitamine e nutrienti che a loro volta sono in grado di favorire una risposta migliore del sistema immunitario alle infezioni”.

Secondo quanto riportano gli ultimi bollettini, superano quota 14 milioni gli italiani messi a letto da influenza e virus ‘cugini’, infezioni che ancora sembrano non voler mollare la presa, complici gli ‘up and down’ del meteo di questa strana primavera. Anzi, tra i bimbi più piccoli l’incidenza torna a risalire.

“Nella sedicesima settimana del 2024”, dal 15 al 21 aprile, si legge, “i casi stimati di sindrome similinfluenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 282.000, per un totale di circa 14.399.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza”. Nei 7 giorni analizzati l’incidenza delle sindromi simil-influenzali resta “stabile”, pari a 4,8 casi per mille assistiti (erano 4,7 nella settimana precedente). Rimangono “maggiormente colpiti i bambini sotto i 5 anni di età, in cui si osserva un livello di incidenza di 14 casi per mille assistiti, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (13,7)”. In Toscana, Puglia e Basilicata, l’incidenza di influenza & Co. torna alla soglia basale.

(Adnkronos – Salute)