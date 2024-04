Biglietti Como – Citta

Como Calcio rende noto che è attiva la prevendita per la gara allo Stadio Sinigaglia di Como.

COMO – CITTADELLA si giocherà mercoledì 1° Maggio con fischio d’inizio alle ore 15.00 e valevole per la 36^ giornata di Serie BKT.

Sarà possibile acquistare i tagliandi ON-LINE e presso tutti i PUNTI VENDITA VIVATICKET abilitati alla vendita.

La prevendita per il match chiuderà martedì 30 aprile alle ore 19.00.

Lo Stadio è già sold-out negli altri settori, sarà possibile acquistare solo nel Settore ospiti al prezzo di € 23,00 (capienza 500 posti).

COME RAGGIUNGERE LO STADIO “G. SINIGAGLIA” DI COMO

I supporters ospiti che raggiungeranno Como provenienti da Milano dovranno percorrere A9 uscita Como Centro direzione Parcheggio Como Centro, Via Colombo 22100 Como. Dal parcheggio gratuito a loro riservato sarà possibile raggiungere lo Stadio attraverso un servizio di trasporto attivo dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e al termine della gara. La Questura di Como, in sede di GOS pre-gara, valutato il numero di tifosi ospiti presente, si riserverà la facoltà di sospendere il servizio navetta, riservando posteggi in una zona prossima allo Stadio. Sarà nostra premura informarvi quanto prima in merito alle decisioni assunte.

Per la tifoseria ospite che raggiungerà Como a bordo di treni Ferrovie dello Stato:

– Fermata Como San Giovanni distanza 600 metri dallo Stadio;

– Fermata Como Lago distanza 950 metri.

Per altre info visita il sito del Como, clicca QUI.

(Cittadella calcio)