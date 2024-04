Università, Salutequità:’in Italia mancano specialisti mirati e attrattività Ssn’

(Adnkronos) – “Abolendo il numero chiuso alla Facoltà di Medicina non si risolvono i problemi dell’assistenza e si rischia anche di creare medici disoccupati. Questo perché l’Italia, secondo gli ultimi dati Ocse al 2023, ha 4,3 medici ogni mille abitanti rispetto a una media europea di 4, quindi già oggi come numero assoluto in eccesso. Quello che manca invece sono gli specialisti ‘mirati’ in settori come emergenza, geriatria, anestesia, rianimazione, cure palliative e la stessa medicina generale, dove l’età porterà presto a una forte carenza di queste figure professionali sul territorio”. Così all’Adnkronos Salute il presidente di Salutequità Tonino Aceti, dopo il via libera al testo base per la riforma dell’ingresso a Medicina adottato all’unanimità dal Senato, che abolisce dal prossimo anno i test d’ingresso, con un’apertura a tutti nel primo semestre e la prosecuzione del percorso formativo in base ai risultati ottenuti, mantenendo programmazione e graduatoria.

“Al contrario, abbiamo una fortissima carenza di infermieri che oggi, sempre secondo il dato Ocse, sono in Italia 6,4 ogni mille abitanti contro la media europea di 9,5 – sottolinea Aceti – Anche in questo caso lavorare solo sull’incremento dei posti disponibili per i percorsi universitari non risolverebbe il problema delle carenze infermieristiche. Infatti, la media nazionale delle domande dell’iscrizione ad infermieristica è di 1,2 domande per posto messo a bando, e in alcune regioni non è stata raggiunta neanche 1 domanda per 1 posto”.

Per questi motivi, “occorre mettere in campo politiche e provvedimenti concreti volti a strutturare un percorso che punti a 5 obiettivi”, elenca l’esperto. “1. Maggior benessere organizzativo (oggi il burnout regna sovrano nelle professioni sanitarie tutte sottostimate come organici); 2. Più coraggio per innovare i modelli organizzativi e professionali al fine di renderli veramente al passo con i bisogni dei pazienti e del Servizio sanitario nazionale; 3. Più sicurezza per i professionisti oggetto di costanti e ripetute aggressioni verbali e fisiche; 4. Maggiori retribuzioni per rendere attrattivo il servizio pubblico rispetto al privato e più conveniente lavorare in Italia rispetto che andare all’estero; 5. Politiche fiscali diverse che consentano non solo di alleggerire il peso per gli studenti”, ma anche di “invogliare al rientro nel nostro Paese gli oltre 25.000 medici e 30.000 infermieri laureati in Italia – dove la formazione è tra le migliori al mondo, come tutti ci riconoscono, e che è costata oltre 5 miliardi per queste due professioni – che oggi lavorano altrove, con maggiori guadagni e un futuro/carriera assicurato”.

