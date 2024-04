Torna l’influenza, migliaia di bimbi a letto

(Adnkronos) – Tornano a salire in Italia i casi di influenza e virus ‘cugini’, soprattutto tra i bimbi più piccoli, complici gli ‘up and down’ del meteo di questa strana primavera. Lo riportano gli ultimi bollettini del sistema di sorveglianza RespiVirNet, curato dall’Istituto superiore di sanità. E superano quota 14 milioni gli italiani messi a letto da infezioni che ancora sembrano non voler mollare la presa.

“Nella sedicesima settimana del 2024”, dal 15 al 21 aprile, si legge, “i casi stimati di sindrome similinfluenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 282.000, per un totale di circa 14.399.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza”. Nei 7 giorni analizzati l’incidenza delle sindromi simil-influenzali resta “stabile”, pari a 4,8 casi per mille assistiti (erano 4,7 nella settimana precedente). Rimangono “maggiormente colpiti i bambini sotto i 5 anni di età, in cui si osserva un livello di incidenza di 14 casi per mille assistiti, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (13,7)”.

In Toscana, Puglia e Basilicata, l’incidenza di influenza & Co. torna alla soglia basale.

“Abbiamo avuto una stagione influenzale molto molto intensa e attiva, con tantissimi casi: oltre 14 milioni di sindromi similinfluenzali che è un numero considerevole. E anche la parte finale, la ‘coda’ che stiamo sperimentando in queste settimane, è altrettanto lunga e intensa, e si accompagna alla circolazione ancora presente anche di altri virus circolatori”. Complici “i cambiamenti di temperatura e una primavera ballerina e, in certi momenti, quasi invernale”. Così all’Adnkronos Salute Giovanni Rezza, docente straordinario di Igiene all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano sulla ripresa delle infezioni nei bambini più piccoli.

Quando si hanno i forti sbalzi di temperatura aumentano i contagi soprattutto perché “con il freddo tendiamo a stare in ambienti chiusi che facilitano i contatti, come ormai tutti sanno molto bene dopo l’esperienza pandemica”. Siamo, comunque, “nella fase finale della stagione dei virus respiratori: vediamo in circolazione un po’ d’influenza e una piccola ‘zuppa’ di altri patogeni, dal virus respiratorio sinciziale ai più presenti rinovirus”. L’influenza di quest’anno “è stata sicuramente pesante e prolungata”, nonostante “l’inverno mite”. Ora però, “ci aspettiamo che la circolazione vada sempre più a diminuire”. Quella che stiamo vivendo, “per quanto altalenante e prolungata, rappresenta comunque una coda, con una circolazione più bassa rispetto a un mese fa. Con il rialzo delle temperature in vista, probabilmente, staremo tutti di più all’aria aperta, e vedremo anche assottigliarsi sempre di più questa lunga e fastidiosa coda”.

“I fattori climatici, incluse le ‘altalene termiche’, sono solo in parte fattori che facilitano la circolazione dei virus respiratori. Quello che di sicuro sappiamo è che l’ultima stagione influenzale, compresa la coda che stiamo vivendo, si caratterizza per una straordinaria intensità di circolazione virale”, afferma all’Adnkronos Salute Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’università del Salento.

“Quello che osserviamo in questi giorni – continua Lopalco – è il tipico ‘colpo di coda’ stagionale. Non cambia la valutazione che abbiamo fatto dell’intera stagione influenzale: quella del 2023/24 è stata certamente una stagione molto intensa di circolazione virale sostenuta sia da virus dell’influenza che da altri virus ‘cugini’, fra cui il virus respiratorio sinciziale ed il Covid-19. A fronte di questa intensità virale, purtroppo, non abbiamo avuto una adeguata attenzione alla vaccinazione. E’ stata un’occasione di prevenzione mancata”, conclude Lopalco.

