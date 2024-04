eFootball brucia il traguardo di 750 milioni di download e festeggia con eventi speciali e carte esclusive

Konami Digital Entertainment BV ha annunciato l’eccezionale traguardo, per il suo titolo calcistico eFootball™, di 750 milioni di download a livello globale. Per celebrare questo successo, Konami ha lanciato una serie di eventi in-game ricchi di azione e premi esclusivi, attivi dal 25 aprile al 16 maggio.

Il cuore delle celebrazioni è il ritorno delle carte “Epic” di Lionel Messi, l’ambasciatore di lunga data del gioco e icona del calcio mondiale. Per un periodo limitato, fino al 16 maggio, i giocatori avranno la possibilità di ottenere riedizioni commemorative delle carte di Messi dei momenti salienti della sua carriera:

Big Time 27 Maggio 2009

Big Time 6 Maggio 2015

Big Time 13 Dicembre 2022

Sono previsti inoltre numerosi benefici speciali per i giocatori, infatti effettuando l’accesso a eFootball™ durante il periodo della campagna, i giocatori potranno godere di una serie di bonus di login che includono 70 monete eFootball™, 7 programmi di allenamento di posizione e 7 programmi di allenamento di abilità. In aggiunta, tutti gli utenti riceveranno gratuitamente la carta FC Barcelona Highlight Lewandowski, perfetta per potenziare il proprio Dream Team.

Ricchi premi sono previsti non solo per il semplice login ma anche per il completamento di specifici obiettivi di campagna. Una volta raggiunti gli obiettivi i giocatori potranno beneficiare di ulteriori bonus per migliorare le proprie risorse in-game con un bottino potenziale di 360.000 GP, 250 monete eFootball, 102.000 punti esperienza, 5 skill program e 3 Highlight: European Clubs Chance Deal.

Le celebrazioni non finiscono qui, Konami per onorare i successi dei suoi partner ha infatti lanciato FC Internazionale Milano Winner Campaign in occasione della vittoria del ventesimo scudetto da parte della società nerazzurra. Durante questa campagna, attiva dal 25 aprile al 2 maggio, i giocatori possono ottenere carte “Highlight” dei giocatori dell’Inter come regalo di accesso gratuito e come ricompensa nel Theme Event in-game. Tutti i calciatori della prima squadra avranno un rating di classe “A” aggiornato in tempo reale.