Xavi ci ripensa e resta al Barcellona “Progetto vincente”

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Xavi sarà ancora l’allenatore del Barcellona nella prossima stagione. Dopo i rumors dei giorni scorsi, la fumata bianca è arrivata nell’incontro di ieri fra il tecnico e la dirigenza blaugrana: dopo aver annunciato a fine gennaio di voler lasciare la panchina a fine stagione, l’ex centrocampista è tornato sui suoi passi, accettando di onorare il suo contratto fino alla scadenza, fissata nel 2025. “Quando ho incontrato il presidente e ho messo il mio incarico a sua disposizione, mi ha dato grande fiducia, così come tutta la società – ha spiegato oggi i motivi del ripensamento Xavi, in conferenza stampa al fianco di Joan Laporta – La complicità e il sostegno dei giocatori è stato altrettanto importante. E come il presidente, credo che questo progetto non debba chiudersi per quanto in questa stagione non arriveranno trofei, perchè resta un progetto vincente. Ci sono le condizioni per fare grandi cose. A gennaio avevo pensato che la cosa migliore fosse un cambio di rotta, poi le dinamiche sono cambiate e, parlando col presidente e pensando al bene del club e dei tifosi, abbiamo deciso di restare”. Quella di andare via “non era stata una scelta semplice. Credevo che in quel momento fosse la cosa migliore per il club ma le circostanze sono cambiate e ora penso che sia meglio continuare. Il progetto può ancora essere vincente, ne sono convinto, in questi tre mesi ho parlato con tutti, giocatori e staff, e credo in loro. Correggersi è da saggi e per me non è un problema, non è mai stata una questione nè di ego, nè di soldi”. Il sostegno dei tifosi “e soprattutto la fiducia di Laporta e Deco mi hanno spinto a questa decisione. C’è grande sintonia fra di noi, siamo una famiglia, cercheremo di rinforzarci secondo i mezzi che abbiamo, non ho posto condizioni per rimanere”. “Sono contento – sono state invece le parole di Laporta – Il Consiglio direttivo ha votato all’unanimità per andare avanti con Xavi. La stabilità ha un valore importantissimo nei progetti vincenti e la passione per il Barcellona di Xavi è innegabile. Abbiamo un allenatore che guarda sempre all’interesse del club ed è un’ottima notizia il fatto che resti. Abbiamo una squadra che si sta consolidando e ha bisogno di stabilità, alla quale Xavi contribuirà. Lui gode della nostra fiducia assoluta. Migliorare la rosa? Ci lavoreranno Xavi e Deco, stiamo facendo e faremo molti sforzi per confezionare una buona squadra rispettando i paletti economici della Liga”.

