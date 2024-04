Per il Financial Times Amplifon è tra i leader europei del clima

MILANO (ITALPRESS) – Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per l’udito, è stata inclusa nella lista degli Europès Climate Leaders 2024, le aziende europee più attente al tema dei cambiamenti climatici, stilata da Statista e pubblicata dal Financial Times. E’ l’unica società del settore hearing care nonchè l’unica italiana della categoria healthcare e medical technologies a essere stata inserita nella classifica.

Gli Europès Climate Leaders includono le aziende del continente che negli ultimi cinque anni hanno registrato la maggiore riduzione delle emissioni Scope 1 e Scope 2 rispetto al fatturato e che danno evidenza delle loro emissioni indirette Scope 3. Essenziali ai fini del riconoscimento sono anche la collaborazione con le organizzazioni non governative (ONG), l’ottenimento di un rating da parte del Carbon Disclosure Project (CDP) e la partecipazione all’iniziativa Science Based Targets (SBTi). L’inclusione nella classifica dei Climate Leaders si aggiunge ad altri analoghi riconoscimenti ricevuti da Amplifon nel corso dei primi mesi del 2024, dall’ottenimento dello “Score B” nel questionario Climate Change 2023 di CDP (Carbon Disclosure Project), all’inserimento nella lista delle Aziende Italiane più attente al Clima per il 2024. Amplifon è presente in 26 paesi del mondo con circa 9.700 negozi e più di 20.000 collaboratori di oltre 100 diverse nazionalità. Nel 2023 la società ha ottenuto ricavi per oltre 2,2 miliardi di euro.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Amplifon