Este: Viaggio a Pertuis – 11-14 luglio

Il Comitato Gemellaggi di Este organizza un viaggio a Pertuis dall’11 al 14 luglio.

Per informazioni:

Chiara 328.14.26.577

E-mail: [email protected]



Costi: • TRASPORTO QUOTA PULLMAN ANDATA E RITORNO + PERNOTTAMENTO IN FAMIGLIA. (PER CHI VOLESSE SOGGIORNARE PRESSO UN ALBERGO O B&B LE SPESE SARANNO A CARICO DEL PARTECIPANTE).

• I COSTI DEL VIAGGIO POSSONO VARIARE IN BASE AL NUMERO DI PARTECIPANTI.

• IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER MOTIVI DI ORDINE TECNICO E/O PER FORZE MAGGIORI NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STAMPA.

Giovedì 11 luglio

▪ Partenza da Este

▪ Arrivo previsto presso la città di Pertuis verso le ore 18:00

▪ Accoglienza della delegazione e sistemazione in famiglia o in hotel

Venerdì 12 luglio

▪ Mattina: visita all’Abbazia di Sénanque, magnifica abbazia cistercense fondata nel 1148

▪ Mezzogiorno: pranzo libero o presso un ristorante convenzionato

▪ Pomeriggio: visita a Fontaine de Vaucluse, villaggio antico costruito sulle sponde del fiume Sorgue e visita a L’Isle sur la Sorgue, villaggio d’acqua e di storia

▪ Sera: Apéritif dînatoire offerto dagli amici francesi

Sabato 13 luglio

▪ Mattina: Visita della città di Apt e del suo tipico mercato provenzale, visita alla fabbrica “La maison du Fruit Confit”

▪ Mezzogiorno: Pranzo libero o presso un ristorante convenzionato

▪ Pomeriggio: Visita della distilleria di lavanda e piante aromatiche “Les Agnels” e visita della Galleria di Santons Galli a Ansouis. Cerimonia di benvenuto alla delegazione di Este da parte del Sindaco di Pertuis

▪ Cena libera

▪ Sera: Sfilata notturna dei carri magnificamente addobbati e ricoperti di fiori, tipici del “CORSO FLEURI”

Domenica 14 luglio

▪ Partenza da Pertuis per rientrare ad Este

