Este: Este in Gioco 2024 – 4-5 maggio

Giunta alla sua diciassettestima edizione, torna “Este in Gioco”, promossa dall’associazione Il Sentiero dei Draghi. Un weekend, quello del 4 e 5 maggio, all’insegna dei giochi da tavolo, giochi di ruolo e di società.

L’evento si terrà presso l’ex Collegio Vescovile, dove i partecipanti potranno scoprire oltre 500 giochi adatti a ogni età.

Sono in programma anche laboratori ludico-didattici con i ragazzi delle scuole medie “Pegoraro” di Baone, ma anche D&D 5a Adventurers League “Descent into the Lost Caverns of Tsojcanth” per il 50esimo anniversario di Dungeons and Dragons. Infine, giochi di ruolo à la carte e vari sistemi a dismosizione di giocatori di ogni livello.

Info e aggiornamenti:

http://www.ilsentierodeidraghi.it

https://www.facebook.com/IlSentieroDeiDraghi

(Comune di Este)