Graduatoria definitiva Asilo nido comunale a.s. 2024/25

E’ disponibile la graduatoria definitiva Asilo nido comunale per il prossimo anno scolastico 2024/24.

L’accettazione del posto avviene con l’invio di copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ENTRO IL 7 MAGGIO 2024.

COPIA DELLA RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEVE ESSERE INVIATA A: [email protected]

La quota di iscrizione deve essere pagata con bonifico bancario c/c IBAN : IT 03 I0760112100000077122562 – presso BancoPosta intestato a S.P.E.S. Servizi alla persona educativi e sociali, serv. tesoreria – via Ognissanti 70, Padova PD – CAUSALE DEL PAGAMENTO: quota iscrizione Asilo di Rubano di (nome e cognome bambina/o)

La quota di iscrizione, pagata per confermare il posto, andrà a ridurre la retta del primo mese di frequenza.

Le domande in “LISTA ATTESA” verranno inserite in corso d’anno e possono contattare l’asilo nido per informazione sui tempi.

Per qualsiasi informazione: [email protected]

(Comune di Rubano)